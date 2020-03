PUBG : Le patch 6.3 est là le Panzerfaust débarque, détails sur la MAJ 6.2 consoles

La mise à jour 6.3 de PUBG sort sur PC avec le lance-grenades Panzerfaust et la mise à jour 6.2 arrive sur console. Lisez et vous saurez TOUT !

Voici toutes les nouveautés de cette mise à jour 6.3 sur PC :

La nouvelle arme est exclusive à Karakin et ses puissantes explosions peuvent infliger des dommages importants aux ennemis tout en détruisant à distance les points d'entrée des bâtiments. Le Panzerfaust est la première arme de PUBG à avoir un effet de recul, alors faites attention à l'endroit où se trouvent vos coéquipiers avant de tirer.

Cette mise à jour apporte également un rééquilibrage au M249, au Tommy Gun et à l'UMP-45. Le M249, qui n'était auparavant disponible que dans les caisses de ravitaillement, a un design actualisé, des effets sonores et, de nouvelles fentes de fixation, mais aussi une réduction de la capacité des munitions de base, des dommages et de la stabilité. Le Tommy Gun a été mis à jour avec une augmentation des dommages, une réduction du recul, et enfin la possibilité d'attacher des viseurs à point rouge et holo. Enfin, l'UMP-45 a connu une augmentation des dommages et de la vitesse de déplacement des balles.

De plus, les règles globales pour le mode Esports ont été mises à jour à la version 2020. Ces mises à jour et d'autres encore seront disponibles lorsque la mise à jour 6.3 arrivera sur les serveurs des PC et des consoles. Pour ceux qui veulent d'abord vivre l'action, le serveur de test PC est ouvert dès aujourd'hui !

Mise à jour de PUBG 6.2 sur console

La mise à jour 6.2 est maintenant disponible sur les serveurs PlayStation 4 et Xbox One après son lancement sur PC il y a deux semaines. Pour les joueurs console, cette mise à jour introduit le Cross Party, ce qui signifie que nos communautés de console sur PS4 et Xbox peuvent désormais s'inviter dans une même session. Cette mise à jour apporte de nouveaux modes de jeu grâce au mode Arcade. Le premier mode de jeu ajouté est le mode match à mort par équipe classique. Ce nouveau mode, disponible pour une durée limitée, met en scène deux équipes de huit personnes qui s'affrontent dans un mode où l'équipe qui a tué le plus grand nombre d'ennemis gagne. De plus, la mise à jour 6.2 inclut le rééquilibrage très demandé des grenades, notamment les grenades à fragmentation, les molotovs, les grenades paralysantes et plus encore.