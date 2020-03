Simogo et Annapurna Interactive s'associent durablement et annoncent leur nouveau jeu

Tout comme dans l'industrie musicale, bon nombre de petits artisans du jeu vidéo vivotent péniblement, tandis que quelques gros bonnets se partagent les meilleures parts du gâteau. Mais comme dans le monde du bon son, il suffit parfois d'un hit single pour tout changer.

À voir aussi : TEST de Sayonara Wild Hearts : Le jeu qui met des paillettes dans la vie

Et avec le justement très dansant Sayonara Wild Hearts, les suédois de Simogo tiennent peut-être leur Born to be Alive : fondé en 2010 dans la très côtière ville de Malmö, le studio s'est à cette occasion adjoint pour la première fois les services de l'éditeur Annapurna, dont l'insolente réussite continue de nous surprendre année après année.

Grand bien leur en a visiblement pris, puisque les deux entités annoncent aujourd'hui un partenariat de plus grande ampleur sur le site du développeur, qui nous laisse évidemment espérer de belles choses dans les prochaines années :

Les chéris. Après avoir travaillé ensemble avec nos bons amis d'Annapurna Interactive sur Sayonara Wild Hearts durant un certain temps, nous avons réalisé que nous aimions beaucoup faire des jeux ensemble. Nous avons donc décider de continuer à l'avenir.



Nous serons toujours ce bon vieux studio Simogo de Malmö, mais avec un peu plus de possibilités, et moins de compromis. C'est un peu comme un mariage, on imagine. On se kiffe, alors autant que ce soit officiel.



Cela signifie aussi que nous allons pouvoir travailler plus régulièrement avec les compositeurs et artistes que nous aimons déjà. Pour résumer, de nouvelles choses assez inattendues nous attendent dans un futur proche.

Voilà qui est dit. Pour un peu, on pourrait presque voir l'échange de salive dans cette déclaration d'amour mutuel. Mais la bonne nouvelle n'arrive pas seule, puisque Simogo en profite pour balancer vite fait bien fait le nom de code de son prochain titre :

Bon, si vous voulez bien nous excuser, il faut qu'on retourne bosser sur notre prochain jeu : Project Fuzzy Optics.

Mazal tov, la messe est dite, et nous avons bien évidemment hâte de découvrir de quoi il retourne, alors que Mine résonne encore dans nos têtes...