L'équipe eSport Fordzilla veut créer une voiture virtuelle avec les gamers

Vous le savez peut-être, il y a quelques mois, Ford a annoncé sa première team eSport, baptisée Fordzilla, avec en guise de capitaine un certain Donald Reignoux. Aujourd'hui, Ford explique vouloir permettre aux amateurs de jeux vidéo de concevoir une voiture de course... virtuelle.

Cette nouvelle voiture de course virtuelle, conçue avec les gamers et évidemment en collaboration avec Ford, ne serait pas basée sur un modèle existant, puisqu'elle devra être totalement inédite.

Ce Team Fordzilla P1, comme il a été baptisé impliquera les 5 équipes Fordzilla de France, d'Allemagne, d'Italie, d'Espagne et du Royaume-Uni. Les joueurs seront ainsi sollicités sur Twitter, via une série de sondages, qui permettront aux concepteurs virtuels d'avoir des idées concrètes concernant tous les morceaux de la voiture en devenir, du moteur aux pneus, en passant par le carénage et autres tableaux de bord.

Donald Reignoux, Capitaine de l'équipe s'est dit ravi de l'aubaine :

C'est une opportunité unique pour la communauté eSport - et même tous les amateurs de jeux de voitures en général - de pouvoir participer à la conception d'un véhicule de course. Je suis certain que les gamers vont nous apporter plein d'idées innovantes pour arriver à concevoir un véhicule extraordinaire !

Pari tenu !