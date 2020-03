Trials of Mana : Un combat de boss dévoile de nouvelles mécaniques sur PS4

Parce qu'il faut bien faire oublier le triste remake de Secret of Mana, Square Enix a décidé de se remonter les manches afin d'offrir au troisième épisode de la série Seiken Densetsu une refonte digne de ce nom.

Et comme vous commencez peut-être à avoir soupé des scènes d'introduction des six protagonistes de Trials of Mana, le géant du J-RPG nous emmène cette fois bien plus loin dans l'aventure, alors que notre trio de héros mené par Reese a déjà atteint le niveau 45, et se prépare à affronter le Bénévodon de l'eau Feigmund, que vous pouvez retrouver ici-même dans sa version originale de 1995.

Si nous prendrons le soin de ne pas préciser leur implication dans l'histoire de Trials of Mana, les joueurs seront toujours ravis de retrouver Flammy, mais peut-être moins enjoués en découvrant la nouvelle version de la world map.

Après avoir atterrit et préparé son équipe à partir au combat, nos hôtes du jour se lancent enfin à l'assaut du Bénévodon de l'eau, non sans nous permettre de découvrir le look en trois dimensions d'ennemis bien connus des fans de la série. De l'eau a coulé sous les ponts depuis la sortie de l'original sur Super Famicom, et de nouvelles mécaniques ponctuent désormais ce combat de boss, à l'instar de ces stalactites de glace qu'il vous faudra rapidement détruire si vous ne voulez pas vous manger une attaque critique de la part de Fiegmund, que nous n'aurons pas l'outrecuidance de surnommer "Freug".

Allez, il vous reste un peu de temps pour réviser vos classiques, puisque Trials of Mana sera disponible le 24 avril 2020 sur PC, PlayStation 4 et Switch.