Pégases 2020 : Palmarès complet, A Plague Tale Innocence et Asobo raflent (presque) tout

Hier soir, avait lieu la première cérémonie des Pégases, qui récompense les jeux vidéo made in France. Elle s'est déroulée sans encombre et a pu donc délivrer ses lauréats, au nombre de 16 + un Pégase d'honneur et personnalité de l'année.

À voir aussi : La PS5 a une puissance "incroyablement excitante" selon le studio de Martha is Dead

La Cérémonie des Pégases 2020 a donc eu lieu hier lundi 9 mars au Théâtre de la Madeleine, à Paris et a donc récompensé les meilleurs jeux vidéo français. Et c'est aux 1200 membres de l'Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo de donner les noms des vainqueurs, que vous avez donc ci-dessous listés !

Rappelons qu'il n'y avait que trois finalistes par catégorie (vainqueur en grand et en rouge, les nommés en petit) :

Meilleur jeu vidéo

Meilleur jeu vidéo indépendant

Meilleur jeu vidéo mobile

Rayman Mini

Toko Toko

Dead Cells

Meilleur premier jeu vidéo

Night Call

Un Pas Fragile

Unruly Heroes

Meilleur jeu vidéo étudiant

Aurore

Toxic Pink !

Don't Look

Prix spécial de l'Académie : Au-delà du jeu vidéo

GreedFall

Life is Strange 2

Alt-Frequencies

Excellence Visuelle

A Plague Tale : Innocence

The Wanderer : Frankenstein's Creature

GreedFall

Meilleur univers sonore

A Plague Tale : Innocence

Alt-Frequencies

Life is Strange 2

Excellence narrative

NightCall

A Plague Tale : Innocence

Life is Strange 2

Meilleur game design

Crying Suns

Alt-Frequencies

A Plague Tale : Innocence

Meilleur univers de jeu vidéo

GreedFall

Life is Strange 2

A Plaque Tale : Innocence

Meilleur(s) personnage(s)

Un Pas Fragile

A Plague Tale : Innocence (Amicia et Hugo)

Life is Strange 2

Meilleur service d'exploitation (Game as Service)

Dead Cells

Frag Pro Shooter

Just Dance 2020

Meilleur jeu vidéo étranger

Meilleur jeu vidéo indépendant étranger

Meilleur jeu vidéo mobile étranger

Lemmings : The Puzzle Adventure

Sayonara Wild Hearts

Les Guerriers de Waterdeep

Personnalité de l'année :

Jehanne Rousseau, directrice du studio Spiders

Pégase d'honneur :

Yves Guillemot, cofondateur et PDG d'Ubisoft

Trouvez-vous ces lauréats "legit", notament avec 6 récompenses décernés à Asobo et son superbe A Plague Tale Innocence ? Et globalement avez-vous vu la cérémonie, et si oui qu'en avez-vous pensé ? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous, si cela vous plait.