Paper Beast : L'aventure en réalité virtuelle d'Eric Chahi annonce sa date de sortie printanière

Si la réalité virtuelle reprend depuis quelques années bon nombre de codes du jeu vidéo traditionnel, il lui manque encore une expérience apaisante digne de ce nom, qui s'affranchirait même de la notion de combat et d'affrontement, pour nous permettre un peu de quiétude dans ce monde de brutes épaisses.

C'est justement ce qu'espère offrir le game designer Eric Chahi (que l'on ne présente plus depuis bien longtemps) avec Paper Beast, une expérience onirique entre exploration et expérimentation d'une nouvelle forme de vie animale. L'univers ensablé du studio montpelliérain Pixel Reef avait même réussi l'exploit de faire durant quelques minutes oublier à votre serviteur l'agitation de la Gamescom, et sa tornade de bières et de rires gras, c'est dire.

Fort heureusement, l'expérience en forme de bac à sable arrivera à point nommer pour nous sauver une nouvelle fois de la paranoïa ambiante et passablement mondialisée qui caractérise notre époque. La bande annonce du jour nous révèle en effet que Paper Beast viendra paradoxalement vous reconnecter avec une certaine forme de nature et sa topographie naturelle dès le 24 mars 2020, exclusivement sur PlayStation VR.

La bande-son que l'on nous décrit comme oscillant "entre musique ambiante et punk rock" est déjà partiellement disponible sur BandCamp, et en pré-commande sous forme de vinyle auprès de l'éditeur G4F Records. Le double album de 180 grammes est affiché à 35€ tout rond, et doit sortir avant la fin du premier trimestre.