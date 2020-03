Final Fantasy VII Remake : Le producteur Kitase parle du prochain épisode qu'il aimerait refaire

À force de vous parler jour et nuit de Final Fantasy VII Remake, on pourrait vite croire que la saga créée par le vénérable Hironobu Sakaguchi ne compte qu'un septième et unique épisode. Ce serait bien méconnaître la gestion ô combien particulière de la licence en occident.

À voir aussi : PODCAST 525 : Final Fantasy VII Remake, Baldur's Gate III et 3 ans de Switch réchauffent l'actu

Rappelez-vous : à l'époque où les sorties étaient aussi aléatoires qu'incertaines, tous les épisodes ne quittaient pas forcément leur archipel natal, et les joueurs occidentaux n'avaient ainsi pu s'essayer qu'à Final Fantasy et une version simplifiée de Final Fantasy IV, avant l'incroyable impact du septième épisode qui a tracé la voie pour tous les successeurs à venir.

Et parmi les mal-aimés de la série, on trouve notamment un certain Final Fantasy V, le second épisode sorti sur Super Famicom en 1992, et que les européens n'auront pu découvrir qu'en 2002, avec la Final Fantasy Anthology. Et c'est justement ce cinquième volet qui titille l'intérêt du producteur de Final Fantasy VII Remake Yoshinori Kitase, comme il l'a récemment indiqué à nos confrères de Game Reactor :

Bon, tout d'abord, vous devez me promettre que vous n'allez pas faire un article expliquant que Square Enix travaille sur un autre remake... C'est une opinion purement personnelle, je veux que cela soit clair. Ceci étant dit, le premier Final Fantasy sur lequel j'ai pu travailler était le V, qui n'a pas encore fait l'objet d'une réinterprétation réaliste, alors je pense que ce serait assez intéressant d'en faire un remake digne de ce nom.

La cinquième fantaisie finale a effectivement été portée sur bon nombre de supports, mais n'a jamais fait l'objet d'une refonte graphique en bonne et due forme. Rappelons tout de même que sa bande-son n'a en revanche pas pris la moindre ride...

Que pensez-vous de cette envie exprimée par Yoshinori Kitase ? Quel épisode de Final Fantasy aimeriez-vous voir refondu comme un métal précieux ? Faites-nous part de vos avis dans les commentaires ci-dessous.