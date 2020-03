GeForce Now : Bientôt beaucoup plus de jeux Epic Games

Contrairement à d'autres éditeurs, Epic souhaite nouer un partenariat avec Nvidia et soutient à fond le constructeur dans la mise en place de son catalogue de Streaming GeForce NOW.

La patron d'Epic Games a publié un message sur son compte Twitter officiel dans lequel il explique soutenir Nvidia dans sa démarche GeForce NOW.

Voici le message en question :

Epic is wholeheartedly supporting NVIDIA's GeForce NOW service with Fortnite and with Epic Games Store titles that choose to participate (including exclusives), and we'll be improving the integration over time.