Resident Evil 3 : Un changement traumatisant à un système historique révélé

Vous pensiez qu'après avoir survécu à Mr. X dans le remake de Resident Evil 2 vous alliez pouvoir faire face au Nemesis de Resident Evil 3 sans difficulté ? Comme nous vous l'indiquions dans notre première preview du remake du troisième épisode, Nemesis est bien plus dangereux que son prédécesseur. Et à en croire une nouvelle information tout juste révélée sur le jeu, le chasseur de Stars va encore plus loin que ce que nous imaginions.

À lire aussi : Resident Evil 3 : Capcom parle de son lien avec Resident Evil Resistance

Le Magazine Officiel Xbox a accordé le dossier de couverture de son dernier numéro à Resident Evil 3. Et parmi les informations inédites inclues dans cet article, relayées par un utilisateur du forum ResetERA, l'une d'entre elles risque de faire beaucoup de bruit auprès des fans de la série de Capcom. Il a en effet été confirmé, que pour la première fois de la série, le joueur pourra se faire attaquer dans une salle de sauvegarde. Et pas par n'importe qui, par le Nemesis. Si le joueur est en train de se faire poursuivre par ce dernier lorsqu'il entre dans une salle de sauvegarde, le Nemesis pourra l'y suivre.

L'idée des développeurs étaient de rendre le Nemesis plus terrifiant que Mr. X en tout point. Les développeurs expliquent cependant qu'il existe malgré tout certaines zones dans le jeu où le Nemesis ne pourra pas suivre Jill. Les créateurs du jeu veulent que le Nemesis soit une menace permanente tout en laissant au joueur des moments pour respirer un peu. Les développeurs parlent à ce propos d'une intelligence artificielle dynamique (ils révèlent également qu'à la fin de son premier affrontement avec Jill, il peut laisser tomber des objets rares).

Toujours à propos de l'intelligence artificielle, Capcom affirme que les monstres réagiront davantage aux différents environnements et situations. Par exemple, les zombies ne se comporteront pas de la même manière qu'ils soient seuls ou en groupe. Les développeurs laissent également entendre qu'il pourrait y avoir de tous nouveaux monstres dans le jeu.

Comme nous vous l'indiquions dans notre preview du jeu, Jill pourra bel et bien esquiver les attaques des ennemis. Et lorsqu'elle effectue une esquive parfaite, il existe des esquives spécifiques liées au contexte. Il y a par exemple une esquive spécifique lorsque Jill évite les tentacules du Nemesis.

Comme indiqué précédemment, Raccoon City dans Resident Evil 3 sera bien plus grande que dans n'importe quel autre épisode de la série. Si le jeu ne sera pas en monde ouvert, Jill pourra explorer différentes zones et sera amenée à faire des allers-retours (dont certains facultatifs à ses risques et périls). Comme dit dans notre preview, elle pourra utiliser le métro de la ville pour se déplacer. Au fur et à mesure de sa progression dans l'aventure, elle débloquera de nouveaux lieux vers lesquels se rendre en métro.

À noter enfin que Carlos sera jouable dans un plus grand nombre de séquences. Jill pourra également le croiser à différents moments lorsqu'elle explore la ville car il sera de son côté en train de chercher des survivants. Les auteurs du jeu ont par ailleurs voulu approfondir l'histoire de Jill, mais aussi celles du Nemesis et de l'UBSC dans ce jeu.

Pour rappel, Resident Evil 3 sortira le 3 avril prochain sur PS4, Xbox One et PC.

Que pensez-vous du fait que le Nemesis puisse attaquer Jill dans une salle de sauvegarde ? Cela pourrait-il vous empêcher de jouer au jeu ? Et que vous inspirent les autres changements annoncés ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.