AMD : Des GPU Radeon pour la 4K et le raytracing devraient arriver cette année

À l'occasion de son Financial Analyst Day, AMD a tenu à parler de ses projets prévu à plus ou moins long terme. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est l'arrivée de nouvelles cartes pour la fin de l'année.

Cette année 2020 devrait être clairement à suivre du côté de chez AMD puisque le constructeur souhaite attaquer de front Nvidia et s'intéresser (enfin) à la 4K et au Ray Tracing. L'architecture graphique RDNA2, en plus d'équiper les PS5 et Xbox One Serie X, devrait également être accessible pour le grand public.

AMD parle à ce titre de pouvoir faire de la 4K "sans compromis." Cette architecture RDNA2 est aussi annoncée comme étant 50 % plus efficace sur le plan énergétique que l'ancienne architecture. La finesse de gravure restera toutefois la même : à savoir du 7 nm. C'est notamment du côté du système de refroidissement qu'il va y avoir aussi des progrès.

Enfin ces cartes permettront de se mettre au niveau en ce qui concerne le Ray Tracing. Car pour l'heure AMD est en décalage complet par rapport au monstre Nvidia. Ces Radeon ne sont pas attendues avant la fin de cette année. Le temps de voir venir donc, d'autant plus que Nvidia souhaite lui aussi présenter de nouvelles cartes cette année.