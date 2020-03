Slice of Life : Un jeu de tennis entre arcade et aventure s'annonce en vidéo

Souvenez-vous, c'était il n'y a pas si longtemps : en 2017, la Switch débarquait dans nos vies, et sa boutique en ligne ne fourmillait pas encore de dizaines de titres à trier chaque semaine. Et parmi les premiers titres téléchargeables, un certain Golf Story tirait son épingle du jeu, en mélangeant habilement golf et RPG.

Mais alors que sa suite Sports Story se fait toujours attendre, le studio Smallrave se lance à son tour dans la course en dévoilant aujourd'hui Slice of Life, un mélange entre jeu de tennis façon arcade, et aventure en 2D ponctuée de conversations et d'exploration.

La proposition n'est pas sans rappeler ce bon vieux Mario Tennis sur Game Boy Color (les vrais savent), et le développeur indépendant nous promet des matchs endiablés pour lesquels il vous faudra préalablement vous entraîner, et des twists alambiqués.

Le site officiel vous propose d'ailleurs de découvrir le profil des six protagonistes déjà annoncés, sachant que l'aventure se parcourra seul, ou à deux en coopération, c'est vous qui voyez. Seule ombre au tableau : Slice of Life n'est prévu que pour le deuxième trimestre de l'année 2020 sur l'eShop de la Switch. C'est loin. Enfin, peut-être.