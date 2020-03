Wii U : Deux nouveaux jeux arrivent en version physique et limitée chez Pixel Heart

S'il est une qualité que l'on peut reconnaître à la Wii U, c'est assurément sa capacité à ne jamais abandonner face à l'adversité : déclarée en état de mort cérébrale depuis 2015, la console qui se joue sur deux écrans continue pourtant de faire l'actualité dans nos colonnes.

Et n'allez pas croire que nous parlons ici des habiles portages qui finissent par atterrir assez régulièrement sur Switch : il est ici question de titres tout ce qu'il y a de plus pensés pour la console maudite sortie en 2012. Aujourd'hui ce n'est pas un, mais bien deux jeux qui s'apprêtent à rejoindre la ludothèque toujours active de la Wii U. Et vous voulez la meilleure ? Il est même question de galettes tout ce qu'il y a de plus physiques.

Non ? Si : l'éditeur de versions limitées Pixel Heart vient en effet d'ouvrir les précommandes de deux nouveaux jeux qui trouveront bientôt le chemin de la console. Les fans de plateforme pourront ainsi jeter leur dévolu sur Finding Teddy II : Definitive Edition, tandis que les amateurs de shoot'em up à l'ancienne pourront craquer pour la bien nommée Shmup Collection, chaque jeu étant affiché à 29,90€.

Respectivement prévus pour le 17 avril et le 15 mai 2020, ces deux titres seront tirés à 3000 exemplaires, et pas un de plus. Alors, on craque ou pas ? Ah, et avant que vous ne posiez la question : oui, il s'agit bien de versions PAL. Pour qui nous prenez-vous, franchement ?