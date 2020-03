Que donnerait Silent Hill 2 en VR ? La vidéo d'un concept qu'on aimerait voir se réaliser...

Si l'on reste dans l'attente d'un geste de Konami pour la licence revienne d'entre les morts, d'une manière ou d'une autre, on peut toujours compter sur les fans. Grâce à eux, on connaît Silent Hill 2 dans une version retravaillée, et on peut imaginer les sensations qu'il procurerait en réalité virtuelle.

Il nous avait amusé avec le premier trailer de Death Stranding récréé façon PS1. Cette fois, on ne rigole plus. Le britannique David "Hoolopee" Post a imaginé ce que pourrait donner l'excellentissime Silent Hill 2, bientôt 20 ans, si on le vivait de l'intérieur.

Il n'a pas programmé de ses petites mains une version compatible réalité virtuelle, non. Il s'est contenté d'un trailer de son cru pour un éventuel Silent Hill 2 VR. Et on peut dire qu'il a très bien bossé puisque l'on ressent parfaitement le supplice que cela pourrait être d'incarner James Sunderland et de tout voir à travers ses yeux.

J'en connais quelques-uns qui ne se remettraient pas de ce qui arrive en fin de vidéo... Et d'autres qui ne demandent qu'à le vivre. Pour de vrai.

