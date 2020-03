The Batman : Premières images de la nouvelle Batmobile du film avec Robert Pattinson

Le réalisateur du prochain Homme - chauve souris Matt Reeves tease une nouvelle fois son film Batman avec de nouvelles images via son compte Twitter. Cette fois il s'agit de la Batmobile, et vous allez voir qu'elle a bine changé.

À voir aussi : Batman : Le film avec Robert Pattinson dévoile le costume du justicier

or donc, après le costume c'est au tour de la Batmobile du prochain film Batman de se montrer :

Vous pouvez aussi retrouver les images en question dans notre galerie. Comme on peut le voir il s'agit d'une Ford Mustang format Batman, un "Muscle Car" si vous préférez. Vraiment très classe. Avec le moteur complètement visible sur l'arrière.

On sent vraiment que le désir de Matt Reeves est de proposer quelque chose de "réaliste". On peut aussi voir sur les mêmes photos le costume de Batman porté cette fois par Robert Pattinson et non sa doublure cascade.

Rappelons que le prochain film Batman est prévu pour le 23 juin 2021.