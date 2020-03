Xiaomi officialise les smartphones gaming Black Shark 3 et Black Shark 3 Pro

Xiaomi a donc officiellement présenté le Black Shark 3 et le Black Shark Pro, les fameux smartphones gaming nouvelle génération. De quoi venir concurrencer Asus avec son très bon Rog Phone 2.

La famille des smartphones gaming s'agrandit encore un peu avec l'annonce du Black Shark 3 et Black Shark 3 pro. Le design reste relativement inchangé par rapport à l'ancienne version. Cette nouvelle version Pro propose un écran OLED QHD+ 90 Hz de 7,1 pouces, avec du côté du processeur un SoC Snapdragon 865 compatible 5G.

Quant à la RAM, on est sur du 8 à 12 Go de mémoire vive LPDDR5, 256 Go de stockage interne et une batterie assez titanesque de 5 000 mAh. La bonne nouvelle pour les amateurs de musique, un port jack est intégré aux connectiques. Souvent avec ce genre de matériel l'un des problèmes majeurs est la chauffe dès qu'on lance un jeu un peu gourmand. Pour résoudre le souci, un nouveau système de refroidissement fait son apparition. Selon le constructeur celui-ci est "2 fois plus efficace".

Enfin pour le jeu pur, le smarpthone propose deux gâchettes sur les tranches, toujours mieux que du tactile notamment dans les jeux de shoot.

Le Black Shark 3 Pro sera disponible en Chine le 17 mars à partir de 600 euros (environ) pour la version 8 Go de Ram et 256 Go d'espace de stockage. La version 12 Go de Ram est évidemment plus chère avec un prix de 643 euros (environ).

La version classique

La version "classique" propose une expérience similaire mais avec une configuration moins imposante. On y trouve ainsi un écran un peu en deçà : un OLED FHD+ 90 Hz de 6,67 pouces (moins grand) mais avec toujours un Snapdragon 865. La batterie est aussi moins endurante avec du 4 720 mAh.

Cette fois pas question d'avoir des gâchettes (il faut bien faire des concessions). Cette version sera aussi disponible le 17 mars 2020 mais à 450 euros environ et 515 euros pour la version 12 Go de Ram et 256 Go de stockage.

Bref vous l'avez compris, Xiaomi souhaite doubler de vitesse la concurrence. Les différents coloris sont visibles dans notre galerie.