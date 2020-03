Duck Tales Remastered est de retour en téléchargement, même sur Wii U : woohoo !

On ne le dira jamais assez en cette période de psychose plus ou moins mortifère : être un personnage de fiction confère tout de même quelques avantages, comme celui bien pratique de ne jamais mourir, ou alors jamais trop longtemps.

Et quand on est le plus puissant de tout Canardville, on ne se laisse pour ainsi dire pas plumer aussi facilement. Rappelez-vous : en août dernier, nous vous apprenions non sans claquer du bec la suppression de Duck Tales Remastered des boutiques en ligne sur lesquelles il était encore présent, non sans se brader avant ce baroud d'honneur.

Si aucune explication n'avait à l'époque été fournie par Capcom, nous ne saurons pas plus par quel miracle le jeu de plateforme de WayForward refait aujourd'hui surface partout où il avait posé la patte d'oie. L'annonce est tout ce qu'il y a de plus officielle, et c'est ainsi que la relecture du cultissime Duck Tales est à nouveau téléchargeable sur PC, PlayStation 3, Xbox 360, Xbox One (via la rétrocompatibilté), et... Wii U, woohoo !

Allez, on espère que le renouvellement de la licence n'a pas vidé le coffre-fort dans lequel les responsables de l'éditeur aiment plonger avant le petit déjeuner. Et vous alors, allez-vous en profiter ? Bon, en revanche, pour la réduction, il faudra vous brosser : Duck Tales Remastered n'est pas revenu pour faire de la philanthropie, et il s'affiche donc à entre 13,99€ et 14,99€. Le prix, sans doute, pour entrer dans la Bande à Picsou...