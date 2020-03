League of Legends : Riot Games va "réparer" le client du jeu

"L'objectif : Réparer le client". Riot Games n'y va pas de main morte en décrivant les changements qui vont être apportés à sa plateforme au cours de l'année 2020. Toutes les infos ici.

Dans un jeu qui a autant d'âge que League of Legends, il faut parfois revenir aux bases pour les améliorer. C'est le cas du client du MOBA, longtemps laissé à l'abandon au profit d'autres nouveautés. Au fil des rajouts, le client est devenu énergivore et a perdu de son optimisation.

Que la communauté se réjouisse : désormais, Riot Games prend le sujet à bras le corps et informe que des changements arriveront les six prochains mois. Le but est de réoptimiser le client pour le rendre plus simple d'utilisation et raccourcir tous les temps de chargement et de latence qui y sont liés.

Avant de présenter les futurs changements, l'éditeur indique qu'une amélioration a déjà été faite avec la mise à jour 10.2, grâce à une mise à jour de Chromium, ce sur quoi est construit le client. Voici les prochains objectifs :

Réduire le temps de réponse du client à la sélection des personnages par huit

Réduire le temps de mise en route du client par quatre

Ce n'est qu'ensuite que la priorité sera mise sur la correction de bugs. D'ici fin 2020, le client de League of Legends devrait donc être bien plus optimisé, avec moins de bugs et plus de fluidité !