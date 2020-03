Bloodstained Ritual of the Night revient sur une promesse de campagne Kickstarter

Le très bon metroidvania supervisé par Koji Igarashi n'a pas fini d'évoluer. Il reste à Bloodstained : Ritual of the Night quelques choses à offrir à ses supporters. Sauf que l'une d'elle vient d'être annulée.

Dans une nouvelle mise à jour sur la page Kickstarter du projet, le très chapeauté IGA et le Community Manager de 505 Games Jason Ryan ont révélé un changement de programme inattendu.

L'un des paliers de Bloodstained : Ritual of the Night concernait l'implémentation d'un mode Rogue-like. Celui-ci ne verra malheureusement pas le jour.

Malheureusement, le code qui a été créé au début du développement du jeu n'est pas compatible avec ce type de gameplay (en particulier un château généré aléatoirement).

Une promesse non tenue. Après tout cet argent récolté et ces années passées. Dur. Mais il y aura un remplaçant : le mode Randomizer. Dans celui-ci, proposé gratuitement, vous revivrez la campagne dans la peau de Zangetsu, avec huit paramètres aléatoires qui concerneront entre autres le placement des items.

En outre, le très attendu Boss Revenge arrivera après que Zangetsu et le mode Randomizer aient été rendus disponibles. Et vous savez quand ? Eh bien nous non plus.

Bloodstained : Ritual of the Night est disponible sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch.