Builders of Egypt : Un prologue gratuit est disponible

Builders of Egypt est un jeu de gestion se déroulant sous l'Antiquité Égyptienne et permettant à l'image d'un bon vieux jeu de gestion de la grande époque de faire prospérer ses villes.

Lueur d'espoir au milieu de l'obscurité pour les joueurs PC nostalgiques d'une époque révolue, Builders Of Egypt se laisse découvrir gratuitement via son prologue sur Steam mais aussi sur GOG.

Il s'agit donc d'un jeu de gestion qui prend en compte l'architecture, l'économie, la diplomatie et la religion dans la région du Nil. Le jeu couvre en plus une large partie de l'Histoire Égyptienne puisqu'on débute à la naissance de l'Ancienne Égypte pour finir par le règne de Cléopâtre VII.

Gestion de l'urbanisme et de sa population, Builders of Egypt souhaite aussi être un vrai petit cours d'Histoire ludique pour en apprendre plus sur l'aménagement des territoires à cette si grandiose époque.

Pour l'instant il n'y a aucune date de sortie et le titre est prévu pour rester un an en accès anticipé (dont le lancement n'est pas non plus précisé). Notons que la démo Prologue sera disponible même après la sortie du jeu.