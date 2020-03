BAFTA Games Awards 2020 : La liste des nommés révélée

On a beau dire : grâce aux très britanniques BAFTA, nous ne sommes techniquement pas les derniers à récompenser les meilleurs jeux de l'année 2019. En attendant de découvrir qui sera couronné par les sages de l'Académie britannique des Arts, de la Télévision et du Cinéma, voici la liste des heureux élus. Qui prendra la suite de God of War ?

Allez, accrochez votre ceinture : la liste des catégories est bien longue, et celles des nommés encore plus ! Votre chouchou y figure-t-il ? Si la réponse est non, vous n'avez pas les mêmes goûts que les juges britanniques, et ce n'est peut-être finalement pas si grave...

Meilleure animation :

CALL OF DUTY: MODERN WARFARE - Infinity Ward/Activision

- Infinity Ward/Activision CONTROL - Remedy Entertainment/505 Games

- Remedy Entertainment/505 Games DEATH STRANDING - Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment Europe

- Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment Europe LUIGI'S MANSION 3 - Next Level Games/Nintendo

- Next Level Games/Nintendo SAYONARA WILD HEARTS - Simogo/Annapurna Interactive

- Simogo/Annapurna Interactive SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE - FromSoftware/Activision

Réussite artistique :

CONCRETE GENIE - Pixelopus/Sony Interactive Entertainment Europe

- Pixelopus/Sony Interactive Entertainment Europe CONTROL - Remedy Entertainment/505 Games

- Remedy Entertainment/505 Games DEATH STRANDING - Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment Europe

- Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment Europe DISCO ELYSIUM - ZA/UM/ZA/UM

- ZA/UM/ZA/UM KNIGHTS AND BIKES Rex Crowle, Moo Yu, Kenneth C M Young - Foam Sword/Double Fine Presents

Rex Crowle, Moo Yu, Kenneth C M Young - Foam Sword/Double Fine Presents SAYONARA WILD HEARTS - Simogo/Annapurna Interactive

Réussite audio :

APE OUT - Matt Boch - Gabe Cuzzillo, Matt Boch, Bennett Foddy/ Devolver Digital

- Matt Boch - Gabe Cuzzillo, Matt Boch, Bennett Foddy/ Devolver Digital CALL OF DUTY: MODERN WARFARE - Infinity Ward/Activision

- Infinity Ward/Activision CONTROL - Remedy Entertainment/505 Games

- Remedy Entertainment/505 Games DEATH STRANDING - Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment Europe

- Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment Europe STAR WARS JEDI: FALLEN ORDER Nick Laviers - Respawn Entertainment/Electronic Arts

Nick Laviers - Respawn Entertainment/Electronic Arts UNTITLED GOOSE GAME - House House/Panic

Meilleur jeu :

CONTRO L - Remedy Entertainment/505 Games

L - Remedy Entertainment/505 Games DISCO ELYSIUM - ZA/UM/ZA/UM

- ZA/UM/ZA/UM LUIGI'S MANSION 3 - Next Level Games/Nintendo

- Next Level Games/Nintendo OUTER WILDS - Mobius Digital/Annapurna Interactive

- Mobius Digital/Annapurna Interactive SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE - FromSoftware/Activision

- FromSoftware/Activision UNTITLED GOOSE GAME - House House/Panic

Meilleur jeu britannique :

DiRT RALLY 2.0 - Codemasters/Codemasters

- Codemasters/Codemasters HEAVEN'S VAULT Joseph Humfrey, Jon Ingold, Laura Dilloway - inkle/inkle

Joseph Humfrey, Jon Ingold, Laura Dilloway - inkle/inkle KNIGHTS AND BIKES Rex Crowle, Moo Yu, Kenneth C M Young - Foam Sword/Double Fine Presents

Rex Crowle, Moo Yu, Kenneth C M Young - Foam Sword/Double Fine Presents OBSERVATION - No Code/Devolver Digital

- No Code/Devolver Digital PLANET ZOO - Frontier Developments/Frontier Developments

- Frontier Developments/Frontier Developments TOTAL WAR: THREE KINGDOMS - The Creative Assembly/SEGA

Meilleur premier jeu :

APE OUT - Gabe Cuzzillo, Matt Boch, Bennett Foddy - Gabe Cuzzillo, Matt Boch, Bennett Foddy/Devolver Digital

- Gabe Cuzzillo, Matt Boch, Bennett Foddy - Gabe Cuzzillo, Matt Boch, Bennett Foddy/Devolver Digital DEATH STRANDING - Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment Europe

- Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment Europe DISCO ELYSIUM - ZA/UM/ZA/UM

- ZA/UM/ZA/UM KATANA ZERO Justin Stander - Askiisoft/Devolver Digital

Justin Stander - Askiisoft/Devolver Digital KNIGHTS AND BIKES Rex Crowle, Moo Yu, Kenneth C M Young - Foam Sword/Double Fine Presents

Rex Crowle, Moo Yu, Kenneth C M Young - Foam Sword/Double Fine Presents MANIFOLD GARDEN - William Chyr Studio/William Chyr Studio

Meilleur jeu évolutif :

APEX LEGENDS Chad Grenier, Drew McCoy - Respawn Entertainment/Electronic Arts

Chad Grenier, Drew McCoy - Respawn Entertainment/Electronic Arts DESTINY 2 - Bungie/Bungie

- Bungie/Bungie FINAL FANTASY XIV: SHADOWBRINGERS - Square Enix/Square Enix

- Square Enix/Square Enix FORTNITE - Epic Games/Epic Games

- Epic Games/Epic Games NO MAN'S SKY: BEYOND - Hello Games/Hello Games

- Hello Games/Hello Games PATH OF EXILE - Grinding Gear Games/Grinding Gear Games

Meilleur jeu familial :

CONCRETE GENIE - Pixelopus/Sony Interactive Entertainment Europe

- Pixelopus/Sony Interactive Entertainment Europe KNIGHTS AND BIKES Rex Crowle, Moo Yu, Kenneth C M Young - Foam Sword/Double Fine Presents

Rex Crowle, Moo Yu, Kenneth C M Young - Foam Sword/Double Fine Presents LUIGI'S MANSION 3 - Next Level Games/Nintendo

- Next Level Games/Nintendo UNTITLED GOOSE GAME - House House/Panic

- House House/Panic VACATION SIMULATOR - Owlchemy Labs/ Owlchemy Labs

- Owlchemy Labs/ Owlchemy Labs WATTAM - Funomena/Annapurna Interactive

Jeu au-delà du divertissement :

CIVILIZATION VI: GATHERING STORM - Firaxis/2K

- Firaxis/2K DEATH STRANDING - Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment Europe

- Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment Europe KIND WORDS (LO FI CHILL BEATS TO WRITE TO) Ziba Scott, Luigi Guatieri, Clark Aboud - Popcannibal/Popcannibal

Ziba Scott, Luigi Guatieri, Clark Aboud - Popcannibal/Popcannibal LIFE IS STRANGE 2 (ÉPISODES 2 À 5) - Dontnod Entertainment/Square Enix

- Dontnod Entertainment/Square Enix NEO CAB - Chance Agency/Fellow Traveller Games

- Chance Agency/Fellow Traveller Games RING FIT ADVENTURE - Nintendo/Nintendo

Meilleur game design :

BABA IS YOU Arvi Teikari - Hempuli Oy/Hempuli Oy

Arvi Teikari - Hempuli Oy/Hempuli Oy CONTROL -Remedy Entertainment/505 Games

-Remedy Entertainment/505 Games DISCO ELYSIUM - ZA/UM/ZA/UM

- ZA/UM/ZA/UM OUTER WILDS - Mobius Digital/Annapurna Interactive

- Mobius Digital/Annapurna Interactive SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE - FromSoftware/Activision

- FromSoftware/Activision WATTAM - Funomena/Annapurna Interactive

Meilleur jeu multijoueur :

APEX LEGENDS Brent McLeod, Carlos Pineda - Respawn Entertainment/Electronic Arts

Brent McLeod, Carlos Pineda - Respawn Entertainment/Electronic Arts BORDERLANDS 3 - Gearbox Software/2K

- Gearbox Software/2K CALL OF DUTY: MODERN WARFARE - Infinity Ward/Activision

- Infinity Ward/Activision LUIGI'S MANSION 3 - Next Level Games/Nintendo

- Next Level Games/Nintendo TICK TOCK: A TALE FOR TWO - Other Tales Interactive/Other Tales Interactive

- Other Tales Interactive/Other Tales Interactive TOM CLANCY'S THE DIVISION 2 - Massive Entertainment/Ubisoft

Meilleure musique :

CONTROL Petri Alanko, Martin Stig Andersen - Remedy Entertainment/505 Games

Petri Alanko, Martin Stig Andersen - Remedy Entertainment/505 Games DEATH STRANDING - Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment Europe

- Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment Europe DISCO ELYSIUM - ZA/UM/ZA/UM

- ZA/UM/ZA/UM OUTER WILDS - Mobius Digital/Annapurna Interactive

- Mobius Digital/Annapurna Interactive THE LEGEND OF ZELDA: LINK'S AWAKENING - Grezzo/Nintendo

- Grezzo/Nintendo WATTAM Asuka Takahashi - Funomena/Annapurna Interactive

Meilleure narration :

CONTROL - Remedy Entertainment/505 Games

- Remedy Entertainment/505 Games DISCO ELYSIUM - ZA/UM/ZA/UM

- ZA/UM/ZA/UM LIFE IS STRANGE 2 (ÉPISODES 2 À 5) - Dontnod Entertainment/Square Enix

- Dontnod Entertainment/Square Enix OUTER WILDS - Mobius Digital/Annapurna Interactive

- Mobius Digital/Annapurna Interactive THE OUTER WORLDS Tim Cain, Leonard Boyarsky - Obsidian Entertainment/ Private Division

Tim Cain, Leonard Boyarsky - Obsidian Entertainment/ Private Division STAR WARS JEDI: FALLEN ORDER Aaron Contreras, Matt Michnovetz, Stig Asmussen - Respawn Entertainment/Electronic Arts

Meilleure licence originale :

BABA IS YOU Arvi Teikari - Hempuli Oy/Hempuli Oy

Arvi Teikari - Hempuli Oy/Hempuli Oy CONTROL -Remedy Entertainment/505 Games

-Remedy Entertainment/505 Games DEATH STRANDING - Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment Europe

- Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment Europe DISCO ELYSIUM - ZA/UM/ZA/UM

- ZA/UM/ZA/UM OUTER WILDS Tim Cain, Leonard Boyarsky - Obsidian Entertainment/Private Division

Tim Cain, Leonard Boyarsky - Obsidian Entertainment/Private Division UNTITLED GOOSE GAME - House House/Panic

Meilleure performance :

LAURA BAILEY Kait Diaz dans Gears 5

Kait Diaz dans Gears 5 COURTNEY HOPE Jesse Faden dans Control

Jesse Faden dans Control LOGAN MARSHALL-GREEN David dans Telling Lies

David dans Telling Lies GONZALO MARTIN Sean Diaz dans Life is Strange 2 (épisodes 2 à 5)

Sean Diaz dans Life is Strange 2 (épisodes 2 à 5) BARRY SLOANE Captain Price dans Call of Duty: Modern Warfare

Captain Price dans Call of Duty: Modern Warfare NORMAN REEDUS Sam dans Death Stranding

Meilleur second rôle :

JOLENE ANDERSEN Karen Reynolds dans Life is Strange 2 (épisodes 2 à 5)

Karen Reynolds dans Life is Strange 2 (épisodes 2 à 5) TROY BAKER Higgs dans Death Stranding

Higgs dans Death Stranding SARAH BARTHOLOMEW Cassidy (Lucy Rose Jones) dans Life is Strange 2 (episodes 2-5)

Cassidy (Lucy Rose Jones) dans Life is Strange 2 (episodes 2-5) AYISHA ISSA Fliss dans The Dark Pictures Anthology: Man of Medan

Fliss dans The Dark Pictures Anthology: Man of Medan LÉA SEYDOUX Fragile dans Death Stranding

Fragile dans Death Stranding MARTTI SUOSALO Ahti le Concierge dans Control

Réussite technique :

A PLAGUE TALE: INNOCENCE - Asobo Studio/ Focus Home Interactive

- Asobo Studio/ Focus Home Interactive CALL OF DUTY: MODERN WARFARE - Infinity Ward/Activision

- Infinity Ward/Activision CONTROL - Remedy Entertainment/505 Games

- Remedy Entertainment/505 Games DEATH STRANDING - Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment Europe

- Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment Europe METRO EXODUS - 4A Games/Deep Silver

- 4A Games/Deep Silver SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE - FromSoftware/Activision

Jeu de l'année mobile EE (votes du public) :

ASSEMBLE WITH CARE Ustwo/Ustwo

Ustwo/Ustwo CALL OF DUTY: MOBILE Timi Studios/Activision

Timi Studios/Activision DEAD MAN'S PHONE Electric Noir Studios

Electric Noir Studios POKEMON GO The Pokémon Company, Niantic/Nintendo

The Pokémon Company, Niantic/Nintendo TANGLE TOWER SFB Games/SFB Games

SFB Games/SFB Games WHAT THE GOLF? Triband/Triband

Pour connaître les grands vainqueurs, il faudra être connecté le jeudi 2 avril entre 18h30 et 22h30, quand se tiendra la nouvelle cérémonie des BAFTA Games Awards, au Queen Elizabeth Hall à Londres. On vous y voit ?