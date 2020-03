Roblox fait une levée de fonds de 150 millions de dollars, les autres chiffres de son succès

On ne dirait pas comme ceci, mais Roblox a été lancé il y a déjà 15 longues années terrestres, et il fait clairement partie de ces phénomènes vidéoludiques comme par exemple Fortnite, qui dominent un genre et plaisent à une franche de joueurs. Et ce ci n'est pas près de s'arrêter.

En effet, Roblox vient de réaliser une levée de fonds de 150 millions de dollars lors de son dernier tour de table ce qui permet à l'entreprise d'être évaluée à plus de 4 milliards de dollars. Colossal.

Roblox revendique aujourd'hui 115 millions d'utilisateurs actifs mensuels dans le monde et passe même devant Minecraft avec ses 112 millions de joueurs.

Les joueurs-créateurs développent eux-mêmes des « mondes » auxquels les autres joueurs ont accès et dans lesquels ils peuvent effectuer des microtransactions. L'an passé, le groupe a ainsi reversé 110 millions de dollars à sa communauté de joueurs-développeurs, contre 70 millions en 2018 et 40 millions en 2017. Sympa, non ?

Roblox a maintenant dépassé les 115 millions d'utilisateurs actifs mensuels (MAU), âgés de 7 à 20 ans et plus. Voici quelques chiffres et autres statistiques pour briller en société :

Utilisateurs : 60% à 40% hommes/femmes

Plus de 40 % des personnes sont âgées de 13 ans et plus

Plus de 50% sont sur téléphone portable

Les utilisateurs passent plus de 1,5 milliard d'heures par mois à jouer/partager/créer des expériences uniques

Utilisateurs et créateurs dans plus de 200 pays

Plus de 2M de créateurs actifs sur la plateforme

Ils ont gagné plus de 110 millions de dollars en 2019 (contre 70 millions de dollars en 2018 et 40 millions de dollars en 2017).

Les meilleurs créateurs ont gagné des millions de dollars.

Des millions d'expériences disponibles pour jouer sur la plateforme

Les meilleures expériences sur les plates-formes dépassent en moyenne 10 millions d'UMA

Plus de 5 000 jeux avec plus de 1 million de visites

Plus de 10 jeux avec des visites de 1 million

Wow, ceci fait rêver. Je vais demander à mon gamin de se mettre à la création on ne sait JAMAIS...