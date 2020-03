Animal Crossing New Horizons : Nintendo dévoile de nouveaux visuels avant la sortie

Malgré le temps qui passe et la respectabilité qui grimpe en flèche, certains comptent les jours qui les séparent d'un grand événement de leur vie. Et que ce soit pour une très commerciale fête empruntée aux païens ou n'importe quelle autre récupération des familles, l'attente va toujours mieux lorsque l'on a à sa disposition un calendrier rempli de quoi faire patienter...

Nintendo semble avoir bien assimilé la technique, et dévoile donc à quelques jours de la sortie d'Animal Crossing : New Horizons une nouvelle salve de visuels tout ce qu'il y a de plus officielle, à consulter dans notre bien belle galerie d'images.

Ces visuels ont tous été tirés du site japonais consacré à la série d'endettement choupinou, et se présentent sous la forme de photographies instantanées, parfois tirées du Nintendo Direct lui étant expressément consacré. Les plus perspicaces d'entre vous en profiteront donc pour se rincer l'oeil en admirant le souci du détail qui caractérise le nouveau mobilier de cet épisode, qui risque fort de bien plus faire baisser la productivité mondiale qu'un certain virus...

Ravalez votre salive et refermez votre mâchoire : Animal Crossing New Horizons viendra creuser votre taux d'endettement dès le 20 mars 2020, exclusivement sur Switch.