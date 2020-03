Nvidia GeForce Now : The Long Dark se retire du catalogue après demande des développeurs

Décidément l'aventure Nvidia GeForce NOW subit quelques petits problèmes de parcours puisque cette fois c'est le jeu de survie The Long Dark qui quitte à son tour le catalogue.

Après Activision-Blizzard et Bethesda, c'est donc au tour d'un jeu indépendant, The Long Dark de quitter le catalogue. Cette fois les développeurs se sont exprimés sur les réseaux sociaux à ce sujet.

En l'occurrence le Game Director du jeu déclare :

Sorry to those who are disappointed you can no longer play #thelongdark on GeForce Now. Nvidia didn't ask for our permission to put the game on the platform so we asked them to remove it. Please take your complaints to them, not us. Devs should control where their games exist.