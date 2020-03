Project A, le FPS compétitif de Riot Games, se nomme Valorant et sortira cet été sur PC

En développement depuis plusieurs années et révélé en octobre dernier, Project Ares, le futur FPS compétitif de Riot Games, a désormais un nom et une fenêtre de sortie.

Valorant est prévu pour cet été sur PC. Une vidéo de gameplay (ci-dessus) a été révélée, ainsi que ces autres informations, après que des fuites soient survenues ce dimanche soir. La vidéo de gameplay alpha montre quelques compétences des personnages joués et la carte qui avait déjà été dévoilée en automne dernier.

Mais l'information la plus importante de cette vidéo est certainement l'interface de début de partie qui dévoile un menu comparable à Counter-Strike, montrant ainsi le côté économique du jeu de tir.

Riot Games avait promis un jeu à mi-chemin "entre Counter-Strike et Overwatch", ce dernier ayant inspiré les compétences des personnages. On peut y voir un archer, une assassin, et d'autres personnages.

L'executive producer du FPS a explicité la vision de Riot Games pour ce jeu tant attendu :

En ajoutant des compétences uniques qui complètent l'utilisation des armes, nous pensons faire évoluer l'expérience que proposent traditionnellement les jeux de tir tactiques. Nous apportons quelque chose de neuf au genre et nous espérons que la sortie de VALORANT marquera le début d'une longue aventure avec les amateurs de FPS tactiques du monde entier.

La volonté de Riot Games de faire de ce jeu une scène eSportive majeure est claire. En gardant cela à l'esprit, l'éditeur a déjà misé sur des serveurs infaillibles pour permettre le moins de latence possible en jeu et sur l'anti-triche. Riot pourra aussi bénéficier des connaissances de la scène de League of Legends, toujours esport numéro 1 dans le monde 10 ans après sa sortie.

La concurrence sera rude, néanmoins, pour Valorant : la scène compétitive des FPS est concurrentielle, avec un indétrônable CS:GO qui continue à battre des records d'audience et d'activité, Overwatch, Call of Duty qui a lancé sa ligue franchisée, ou encore Rainbow Six Siege qui se développe lentement mais sûrement au fil des années. En outre, plusieurs sorties cette année surchargeront encore le genre compétitif avec Diabolical, qui mise sur une identité fast-FPS.

En attendant de nouvelles informations de la part de l'éditeur, de nombreuses fuites continuent à révéler des éléments de gameplay tels que le nombre de personnages à la sortie du jeu, qui seraient au nombre de 8, ou les différentes armes tels que les grands classiques : AK47, MP5, des snipers, fusils à pompe, revolvers et d'autres encore.