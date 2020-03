Animal Crossing New Horizons Switch se découvre à la Fnac

Vous avez soif de liberté et d'évasion ? Vous voulez échapper à l'agitation du monde moderne et vous installer tranquillement sur une île déserte ? Alors, ne cherchez plus : Animal Crossing New Horizons et sa formule "Évasion île déserte" sont faits pour vous !

Cet article est un contenu sponsorisé

Animal Crossing New Horizons fait partie de la famille vidéoludique emblématique de Nintendo, à savoir un véritable mythe sur les consoles de la firme nippone. Avec ce nouveau volet, sans doute le plus complet à ce jour, vous allez partir vers de lointains horizons...

En effet, la proposition est simple : partir vous installer sur une île inhabitée, y créer votre petit paradis et prendre le temps d'y développer votre communauté. Commencez par installer votre campement, et libre à vous ensuite de mener votre vie comme vous l'entendez. Récoltez des ressources, utilisez-les pour créer les objets qui vous plaisent et, bien sûr, faites connaissance avec les nombreux animaux qui visitent votre île. Qui sait, ils auront peut-être envie de s'y installer et de prendre part à votre aventure.

Que vous soyez plutôt pêche, jardinage, déco, ou tout simplement balade en bord de mer à admirer un coucher de soleil, les possibilités sont infinies ! Et parce que les plus beaux souvenirs sont ceux que l'on partage avec les gens que l'on aime, vivez l'aventure jusqu'à 4 joueurs sur un écran et jusqu'à 8 joueurs en réseau local et en ligne.

Plus on est de fous... plus on vit !

Découvrez les différentes configurations d'Animal Crossing New Horizons pour, ensemble, vous créer de fabuleux souvenirs :

1 console + 1 jeu + plusieurs manettes : vous pouvez explorez l'île jusqu'à quatre joueurs en même temps, sur un seul et même écran !

Êtes-vous plutôt séance de jardinage avec vos amis au soleil ou recherche de fossiles en famille ?

1 console et 1 jeu par joueur : jusqu'à huit joueurs peuvent explorer ensemble l'île de l'un des joueurs, en réseau local ou grâce au jeu en ligne.

Direction l'aéroport pour prendre l'avion et aller explorer l'île d'un de vos amis. Vous pourrez même y trouver des ressources qui n'existent pas sur votre île. N'oubliez surtout pas de les emmener avec vous lors de votre retour chez vous ! Vivez la "Dolce Vita" au rythme des saisons !

Comme dans la vraie vie : au printemps, prenez le temps de découvrir la nature qui s'éveille dans Animal Crossing New Horizons... Mais n'oubliez pas la chasse aux insectes pour votre collection, il se pourrait qu'ils aient déjà quitté votre île d'ici l'été !

En hiver, enfilez écharpes et gants, et amusez-vous les jours de grand froid à construire un bonhomme de neige avec vos amis ! En plus des saisons qui passent, fêtez également les événements du quotidien avec votre communauté... Qui sait, vos amis vous ont peut-être prévu une surprise pour le jour de votre anniversaire !

Cartes amiibo en prime

Toujours plus d'amis avec vos figurines et cartes amiibo ! Utilisez vos amiibo pour inviter vos amis sur votre île. Que ce soit pour une séance photo au studio de Photopia ou tout simplement pour partager un bon moment autour d'un feu de camp, à la belle étoile, profitez de vos amiibo pour vous créer de merveilleux souvenirs.

Bref, il y a TANT de choses à faire dans Animal Crossing New Horizons sur Switch !