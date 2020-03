On a joué à Animal Crossing New Horizons, le moment du renouveau ? (+ gameplay)

Après deux volets toujours plus urbanisés, Animal Crossing : New Horizons effectue un changement total et nous envoie dans une tente sur une île où tout est possible. Craft, construction, environnement... sept ans après la sortie du dernier volet, sera-t-il à la hauteur de ses attentes ? On vous dit tout après quelques heures en sa compagnie.

Construire une nouvelle vie : c'est le sentiment que Katsuya Eguchi, créateur de la série Animal Crossing, voulait transmettre dans Animal Forest, le premier jeu d'une longue lignée qui se poursuit avec New Horizons. Dans cette version qui sortira le 20 mars sur Nintendo Switch, on n'arrive plus seulement dans une ville inconnue, mais sur une île "déserte" (avec un aéroport et internet, mais une île au milieu de nulle part quand même), pour tout reprendre de zéro. Les débuts sont marqués par un principe nouveau : démarrer l'aventure à partir de rien. Outils, meubles, décoration extérieure : tout devra être crafté dans l'établi de Tom Nook.

Nook le bricoleur

Le crafting est sans conteste l'une des mécaniques de gameplay les plus novatrices de ce futur Animal Crossing. Dans notre session de gameplay, le crafting nous est montré à trois stades du jeu : à son introduction, dans une phase avancée et enfin, dans ce qu'on pourrait considérer comme l'end game, ou presque. Animal Crossing New Horizons demeure un jeu familial : on est à mille lieux du crafting complexe des jeux de survie qui nécessite de faire des calculs interminables ou de passer son temps à lire des guides. Le nombre d'éléments nécessaires pour crafter est limité et se trouve très facilement dans l'environnement.

Pour construire les outils de collection tels que le filet, la canne à pêche, ou encore des outils permettant d'aller plus loin dans la carte comme la perche qui permet de sauter au-dessus des cours d'eau, il suffit de prendre du bois (sans forcément couper l'arbre entier), des branches ou des pierres. Le joueur ne sera pas limité bien longtemps à seulement quelques outils ; des plans de craft supplémentaires peuvent être achetés et appris en échange de Nook Miles, ou encore dans la boutique Mélimélo.

Avec ce nouvel opus, on dit aussi au revoir au remboursement infini de dettes. Au lieu de vous demander juste des clochettes par milliers, Tom Nook vous fera... travailler. Pour obtenir des Nook Miles, qui est la monnaie d'échange principale avec les clochettes, il faut compléter des missions. En plus de missions permanentes, des missions quotidiennes seront générées, pour permettre d'avoir toujours quelque chose de nouveau à faire. Ces défis sont a priori classiques : il s'agit de compléter ses collections au musée ou de bricoler. Ce système rend plus gratifiant le farming d'Animal Crossing New Horizons, qui a toujours été une partie prépondérante du jeu.

Un système d'ameublement grandement amélioré

Si l'accent était mis sur le crafting et la construction dans le dernier Animal Crossing Direct, une autre nouveauté intéressante de cette version a été montrée durant la session de gameplay : l'ameublement. Plus que jamais, le joueur pourra disposer et réorganiser sa tente, puis maison, très facilement. Un espace de stockage peut être ouvert n'importe où dans les pièces et permet de garder dans sa collection des pièces très variées, pour changer son logement au gré de ses envies, avec des items rangés automatiquement par catégorie. Un mode d'ameublement permet aussi de déplacer jusqu'à des blocs d'objets et de les faire pivoter en un seul mouvement.

L'autre nouveauté est l'ameublement d'extérieur. Même si tous les meubles, a priori, peuvent être placés autant à l'intérieur que dehors (et permettre donc de troller un maximum), une catégorie d'objets spécifiques est réservée à ce type de décorations. De ce que nous avons pu voir dans le stade le plus avancé d'une partie, les choix mis à disposition pour ce type d'ameublement sont très variés, allant d'un jardin zen à des monuments connus d'autres continents, en passant par un terrain de basket. Dans New Horizons, les possibilités de personnalisation sont innombrables. Mais c'est sans compter une nouveauté qui n'a encore jamais été vue dans un jeu de la série : la construction.

Bienvenue dans Ani-minecraft

Bien que ne pouvant pas être montrée ni en images, ni en vidéo, nous avons pu tester le mode construction d'Animal Crossing New Horizons, la nouveauté la plus ambitieuse de Nintendo pour cette suite. Alors que l'on s'attendrait à un système difficile à prendre en main, la construction est simplifiée au maximum. Dans la partie que l'on a pu tester, la fonctionnalité offrait trois outils : le mode eau, le mode falaise et enfin, le mode sol, pour rajouter des chemins caillouteux ou encore du sable.

Un "service de nettoyage" permet de débloquer les joueurs qui auraient rendu des objets inaccessibles à cause de la construction. Elle est aussi limitée autour des bâtiments et sur la plage. En revanche, de nombreuses questions restent en suspens sur les autres limites d'utilisation : est-il possible de bloquer un habitant autour d'un cours d'eau ? Dans ce cas, comment Nintendo a-t-il prévu de bloquer le joueur ? Le jeu sanctionne-t-il le fait de rendre une île quasiment inhabitable en érigeant des falaises absolument partout ? Ces questions seront résolues à la sortie du jeu. Quoiqu'il en soit, cet aperçu d'Animal Crossing New Horizons a pu confirmer que cette suite sera à mille lieux de tout ce que Nintendo a pu proposer à chaque nouvelle version depuis 2001.

En revanche, d'autres mécaniques restent a priori inchangées, comme la collection de fossiles, de poissons et d'insectes, qui apparaissent bien lisses à côté de toutes ces nouveautés. D'un autre côté, l'ambiance paisible renforcée par la bande-son est toujours présente, pour notre plus grand plaisir !

ON L'ATTEND... AVEC GRANDE IMPATIENCE !

Après avoir progressivement amélioré Animal Crossing à chaque version, Nintendo semble avoir réussi à renouveler une licence vieille de presque 20 ans avec New Horizons. En plus d'exploiter les évolutions que permet la Switch, et adapter le jeu à notre monde en 2020, l'éditeur semble être allé plus loin en introduisant quelques mécaniques encore jamais vues dans la licence.