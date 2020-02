La GDC 2020 est officiellement reportée

Les craintes liées à la propagation du Covid-19 ont vu plusieurs acteurs majeurs de l'industrie annuler leur présence à la GDC 2020. Face à cette vague de désistements, les organisateurs ont préféré, il y a quelques heures, jeter l'éponge, temporairement.

C'est officiel : la Game Developers Conference qui devait se tenir du 16 au 20 mars prochain au Moscone Center de San Franciscon'aura pas lieu. Sony, Microsoft, Unity, Epic Games, Electronic Arts ou encore Kojima Productions ayant fait savoir qu'ils ne s'y rendraient pas par précaution sanitaire, l'organisation a finalement décidé de revoir ses plans :

Après discussions avec nos partenaires de l'industrie et la communauté du monde entier, nous avons pris la difficile décision de reporter la Game Developers Conference qui devait avoir lieu en mars.



Ayant passé la dernière année à préparer l'événement avec nos conseillers, intervenants, exposants et partenaires, nous sommes sincèrement bouleversés et peinés de ne pas pouvoir vous accueillir cette fois.



Nous tenons à remercier tous nos clients et partenaires pour leur soutien, les discussions et les encouragements. Comme tout le monde nous l'a rappelé, de grandes choses arrivent lorsque la communauté se réunit et se connecte à la GDC. Pour cette raison, nous avons l'intention d'organiser un événement GDC plus tard cet été. Nous allons travailler avec nos partenaires pour finaliser les détails et partagerons plus d'informations à ce sujet dans les semaines à venir.

La F.A.Q. de l'événement répond à certaines questions pratiques concernant les remboursements mais aussi certaines présentations et la cérémonie des Game Developers Choice Awards. Dans les deux cas, sont prévues des diffusions en ligne, via YouTube pour les panels et Twitch, en direct, pour la remise de prix.

Ce n'est donc que partie remise pour la GDC 2020. On attendra de savoir à quel moment de l'été 2020 elle se tiendra, en espérant que le coronavirus, qui a fait plus de 2.800 morts dans le monde, aura pu être contenu, et que la proximité avec l'E3 et la Gamescom ne crée pas de surcharge...