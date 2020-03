Sakura Wars : La version animée dévoile son générique dans une vidéo pleine de cerisiers

Les fans de la série Sakura Wars ont appris la patience, et à encaisser sans broncher. Après avoir passé quelques années tapis dans l'ombre de leur bunkers, ils peuvent enfin profiter avec délectation de la douce lumière du soleil, puisque les vents leur sont enfin favorables.

La série de jeux tactiques qui nous permettent de vivre des batailles à grands coups de méchas alors que le XXème siècle n'est en qu'à ses balbutiements va, en plus de revenir sur consoles grâce au très éponymesque Sakura Wars, connaître les joies d'une adaptation animée.

Et c'est justement l'opening de cette adaptation télévisée qui se dévoile aujourd'hui, et nous permet de découvrir que le célèbre thème "Geki! Teikoku Kagekidan -Shinshou-" servira une fois de plus de générique à cette série dont on ignore encore le nombre d'épisodes, et dont la diffusion débutera le 3 avril prochain sur les chaînes TOKYO MX et BS11. Cette version se distinguera pour rappel de l'intrigue du jeu, et vous pourrez donc sans mal la suivre sans vous spoiler quoi que ce soit.

Si Sakura Wars est disponible depuis le mois de décembre au Japon, il viendra mettre fin à 15 ans de disette dès le 28 avril 2020, exclusivement sur PlayStation 4.