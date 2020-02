Coronavirus : Microsoft et Epic Games ne se rendront pas à la GDC 2020

Les inquiétudes liées à l'épidémie de Covid-19 continuent d'avoir des répercussions sur les rassemblements vidéoludiques à venir. Après Sony, Oculus, Electronic Arts et Kojima Productions, deux autres poids lourds de l'industrie ont décidé de ne pas se rendre à la Game Developers Conference.

Le nombre de cas croissant de personnes infectées par le coronavirus et l'état d'urgence décrété à San Francisco ont dû peser lourd dans la balance. Car la GDC 2020 va devoir faire sans deux acteurs majeurs, qui se sont manifestés ce jeudi 27 février.

Microsoft a fait savoir via un communiqué officiel qu'il ne se rendrait pas à l'événement :

Après avoir suivi avec attention les recommandations des autorités sanitaires mondiales et par prudence, nous avons pris la décision de nous ne pas participer à la Game Developers Conference 2020 à San Francisco. La santé et la sécurité des joueurs, de nos développeurs, employés et partenaires à travers le monde est notre priorité principale.

Néanmoins, la firme de Redmond ne compte pas rester les bras croisés et promet une présence sur Internet au moment où se tiendra le rassemblement, avec des interventions qui aborderont le développement de certains jeux, le game design inclusif, les services en ligne, le hardware nex gen et l'avenir du jeu en streaming, ainsi que des nouvelles d'équipes du Xbox Game Studios comme Double Fine, inXile, Compulsion, Rare, Obsidian et Undead Labs.

Peu après, Epic Games a sur Twitter :

Here at Epic we were excited about participating in GDC 2020. Regrettably, uncertainty around health concerns has made it unviable to send our employees, and so we have made the difficult decision to withdraw attendance.



Stay tuned for Epic news and more through other channels.