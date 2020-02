PAX East : Alien Hominid Invasion nous sonde avec un peu de gameplay en vidéo

Fin janvier, The Behemoth redonnait signe de vie en annonçant la réinterprétation d'un des ses plus grands tubes, Alien Hominid. Alien Hominid Invasion, nouvelle version du run and gun déjanté paru initialement en 2004 profite de la PAX East pour se montrer et nommer ses futurs supports.

À voir aussi : TEST de BloodRoots : Roots, mais seulement à moitié

Alien Hominid Invasion sortir donc sur PC (Steam), Xbox One et Nintendo Switch, à une date pour le moment indéterminée.

Nous mettant à nouveau dans la peau des extra-terrestres flingueurs du jeu original, il permettra à quatre joueurs (en ligne et en local) de se défouler simultanément avec ce qu'il faut d'armes mortelles, de boosts, de mutations, de galipettes et de projections.

L'invasion se fera dans des quartiers assemblés aléatoirement et votre chemin dépendra de votre style. Et si vous souhaitez savoir à quel point l'action sera frénétique et débile, un coup d'oeil aux premiers extraits de gameplay partagés ci-dessus et aux images de notre galerie devrait vous rassurer.