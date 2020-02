PAX East : Sludge Life de Devolver, un jeu de tag en monde ouvert, avec des chats et des clopes

Comme tous les joueurs un brin nostalgiques de l'esprit un rien rentre-dedans de la Dreamcast, vous vous languissez sans doute de retrouver les sensations délicieusement transgressives de la série Jet Set Radio, et du vent de vandalisme qu'elle soufflait avec un certain sens du visuel.

Et s'il faut avoir une sacrée dose de foi (plus ou moins mauvaise) pour espérer revoir un jour la série de Sega sur le devant de la scène, l'éditeur Devolver Digital profite de ce vide intersidéral pour annoncer Sludge Life, un jeu poil à gratter qui a immédiatement su accrocher le regard de votre serviteur, et pas seulement parce qu'on y découvre un chat doté de deux rectums, et qui fume des clopes d'un air de défi.

Ce drôle de titre à la première personne que l'on doit au travail collaboratif de Terri Vellman et Doseone, respectivement game designer et compositeur sur le fast FPS High Hell, se dévoile donc à l'occasion de la PAX East dans un trailer pour le moins intriguant, un rien cradingue, et passablement low poly.

Le site officiel très travaillé du jeu le décrit comme "un jeu de vandalisme en open world à la première personne", et précise que pour devenir le roi de cet univers désolant, il vous faudra recouvrir ces saletés de panneaux publicitaires de tags, histoire de laisser les gens reprendre le cours de leur existence. Ah, et il y aura aussi un bouton rien que pour péter. Voilà.

À peine dévoilé, Sludge Life annonce déjà sa sortie sur PC et Switch pour le printemps prochain.