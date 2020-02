Pokémon Épée/Bouclier : Un nouveau Pokémon fabuleux apparaît

Le 27 février a été décrété Journée Pokémon - étant donné que c'est à cette date, en 1996, que Pokémon Rouge et Bleu sont parus. Ces 24 ans d'existence, la Pokémon Company et Nintendo les fêtent avec l'arrivée surprise d'une nouvelle bestiole dans Pokémon Épée/Bouclier.

Il a été découvert aujourd'hui. Mais l'on ne sait pas encore comment le croiser dans les Terres Sauvages, l'affronter et l'obtenir. Il s'appelle Zarude. Il appartient à la catégorie Pokémon Vilain Singe, mesure 1m80 pour 70 kgs et est de type Ténèbres/Plantes.

Voici un descriptif détaillé de ce nouveau Pokémon mystérieux qui ne peut être aperçu que dans Pokémon Épée/Bouclier.

Zarude est un Pokémon de type Ténèbres et Plante qui peut faire pousser des lianes depuis son cou, ses poignets et la plante de ses pieds. Robustes et flexibles, celles-ci ont de multiples usages. Elles peuvent notamment servir à se balancer de branche en branche, à attraper les Baies éloignées et elles possèdent également des propriétés curatives.



Les Zarude vivent en groupe dans la jungle profonde. De nature agressive, ils sont très hostiles envers les étrangers. Ils sont également très rusés et combattent en se déplaçant d'arbre en arbre, attaquant sans relâche avec leurs griffes acérées.

En outre, jusqu'au lundi 2 mars à 00h59, Mewtwo Dynamax sera dans les raids Dynamax. S'il n'est pas possible de l'attraper contrairement à Bulbizarre, Herbizarre, Salamèche, Repitncel Carapuce et Carabaffe eux aussi disponibles, le vaincre donnera une chance d'obtenir des objets pas faciles à trouver...

Pokémon Épée/Bouclier est disponible sur Nintendo Switch.