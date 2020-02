Coronavirus : Plague Inc. retiré de l'App Store en Chine, officiellement pour du "contenu illégal"

Oui mais... On peut raisonnablement se poser la question du pourquoi du comment, n'est-ce pas ? Et de l'à-propos avec lequel ce retrait, volontaire ou non, a été annoncé par Ndemic Creations, à l'occasion d'un communiqué officiel.

À voir aussi : PS5-Xbox Series X : Des jeux Square Enix next-gen only ? Oui, mais pas tout de suite

Or donc, Plague Inc. l'un des titres les plus téléchargés en Chine et ailleurs dans le monde depuis le début de l'épidémie mondiale de Coronavirus (COVID-19 si vous préférez), a bel et bien été retiré sur l'Apple Store chinois, officiellement car il y avait du "contenu illégal".

C'est via un communiqué, sur leur site officiel, que l'annonce a été faite. En voici sa traduction complète, réalisée par nos super soins :

Nous avons de très tristes nouvelles à partager avec nos joueurs basés en Chine. Nous venons d'être informés que Plague Inc. "inclut du contenu illégal en Chine tel que déterminé par la Cyberspace Administration of China" et a été supprimé de l'App Store de Chine. Cette situation est complètement hors de notre contrôle.



Plague Inc. est un énorme succès critique et commercial. Huit ans et avec plus de 130 millions de joueurs, c'est le jeu de stratégie / simulation n° 1 dans le monde et le jeu payant le plus populaire en Chine depuis de nombreuses années. Plague Inc. se démarque comme une simulation intelligente et sophistiquée qui encourage les joueurs à réfléchir et à en apprendre davantage sur les graves problèmes de santé publique. Nous respectons énormément nos joueurs chinois et sommes dévastés de ne plus pouvoir accéder à Plague Inc. et y jouer.



Nous ne savons pas clairement si cette suppression est liée à l'épidémie de coronavirus en cours à laquelle la Chine est confrontée. Cependant, l'importance éducative de Plague Inc. a été reconnue à plusieurs reprises par des organisations comme le CDC et nous travaillons actuellement avec les principales organisations mondiales de la santé pour déterminer comment nous pouvons soutenir au mieux leurs efforts pour contenir et contrôler le COVID-19.



Nous travaillons très dur pour essayer de trouver un moyen de remettre le jeu entre les mains des joueurs chinois - nous ne voulons pas vous abandonner - cependant, en tant que petit studio de jeux indépendant au Royaume-Uni, les chances sont contre nous.



Notre priorité immédiate est d'essayer de prendre contact avec l'Administration du cyberespace en Chine pour comprendre leurs préoccupations et travailler avec eux afin de trouver une solution. Rien ne change en dehors de la Chine continentale: nous continuerons à prendre en charge et à mettre à jour Plague Inc. et notre nouveau jeu Rebel Inc. sur toutes les plates-formes tout en travaillant dur pour essayer de trouver un moyen de ramener Plague Inc. aux joueurs en Chine.

Voilà, voilà, fermez le ban. Il n'est pas trop compliqué de se dire que les autorités chinoises, pour éviter la peur panique à sa population, alors qu'elles luttent contre un virus ultra contagieux et potentiellement mortel pour de nombreuses personnes à risque, ne sont pas étrangères à cette décision somme toute étonnante, mais paraît-il "c'est pour le bien de la population".

Quant au "contenu illégal", comme décrit par les Autorités en Chine, c'est évidemment le flou le plus total.