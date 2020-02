Interface, coopération, cannibles : Diablo 4 au rapport

Annoncé, vu et joué lors de la BlizzCon 2019, le prochain épisode numéroté de Diablo a prévu de donner des nouvelles de son développement chaque trimestre. Le premier rapport est disponible et révèle quelques détails croustillants.

Les sujets abordés dans ce rapport introduit par Luis Bariga, réalisateur de Diablo IV abordent d'abord les changements apportés à l'interface suite aux retours de la BlizzCon.

Angela Del Priore, responsable de sa conception, explique que les icônes d'objets délaisseront l'idée de style pictural pour des représentations proches des modèles 3D et que la disposition de l'inventaire a été modifiée dans l'optique d'avoir quelque chose d'harmonieux et lisible, tout en demeurant simple d'accès. On apprend également qu'il sera possible d'assigner les compétences de son personnage à n'importe quelle touche.

La barre d'action, restera située par défaut sur le coin inférieur gauche sur consoles et en bas de l'écran pour les joueurs PC. Sortie simultanée sur tous les supports oblige, ces derniers pourront passer d'un combo clavier/souris à la manette sans accroc. Enfin, concernant la coopération locale, Blizzard promet que chaque joueur pourra ouvrir son interface indépendamment sans interrompre la partie de son partenaire.

Ces révélations faites, c'est au tour de Candace Thomas, conceptrice des rencontres, de s'exprimer sur l'approche concernant la vie dans l'univers de Diablo IV, qui sera bien plus présente.

Mais la mort aussi, avec ce qu'il faut de bestioles à abattre, bien sûr :

Chaque monstre a été réinventé, dans un style artistique plus sombre et crasseux. Toutes les créatures que vous croiserez ont été soigneusement conçues dans leurs moindres détails ; cela vaut pour les démons, les PNJ, les boss de fin d'acte et même les bestioles qui rampent par terre et que vous pouvez écraser. Si nous conservons certaines traditions, comme les Chamans déchus qui ressuscitent leurs congénères, nous avons complètement revu d'autres éléments.



Afin de rendre ces créatures plus complexes et tangibles, nous les avons conçues par "familles de monstres" et archétypes. Chaque famille possède une identité et un style de combat qui lui sont propres. Par exemple, la famille des noyés est constituée de cinq membres déclinés en divers archétypes : cogneur, attaquant à distance, attaquant en mêlée, grouillant et boss de donjon.

Puis elle présente la famille de monstres : les Cannibales. Visibles dans le clip ci-dessus, ces affreux personnages ne comportent aucune unité d'attaque à distance, préférant se ruer vers l'ennemi en nombre.

Diablo IV est prévu sur PC, PS4 et Xbox One et n'a pour l'heure aucune date de sortie.