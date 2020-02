Charts Japon : Les ventes physiques du 17 au 23 février 2020, la Xbox TRÈS loin derrière

Comme chaque semaine, Famitsu a publié les chiffres de ventes pour les jeux physiques concernant la semaine du 17 au 23 février 2020. Et comme déjà vu plus tôt, Persona 5 Scramble a bien fonctionné, merci pour lui. Mais pas QUE !

En effet, c'est Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers, qui prend la tête des ventes, dans sa version PS4, suivi de la moutures sur Switch.

Dernière, Katana Kami: A Way of the Samurai récupère 10 654 ventes physiques sur PlayStation 4 et 7 392 ventes sur Switch pour un total de 18 046 ventes durant sa semaine de lancement.

Côté hardware, vous aurez remarqué que la Xbox One X et S sont TRES LOIN derrière la meute... avec 42 unités écoulées en cumulé ! La famille Switch a vendu 41 490 unités de leurs console, tandis que la PlayStation 4 a réalisé un score de 6 215 unités et la "famille" 3DS a vendu 1 025 unités.

Voici les classements (17 au 23 février 2020) :

Ventes Software (entre parenthèses ventes sur la durée)

Ventes Hardware (entre parenthèses ventes sur la durée)