Coronavirus : Capcom, CD Projekt RED et PUBG Corp. font l'impasse sur la PAX East

L'épidémie de Covid-19 continue d'avoir des répercussions sur les déplacements de certains acteurs du jeu vidéo. Ils sont trois de plus à avoir finalement décidé de ne pas se rendre à la PAX East.

C'est l'hécatombe du côté des exposants de la PAX East, débutant à Boston ce jeudi 27 février et se terminant le dimanche 1er mars. Après la défection de Sony et l'annulation de la venue des équipes japonaises de Final Fantasy XIV, trois autres sociétés ont décidé de ne pas prendre de risques.

Capcom, tout d'abord, a révélé dans un tweet que les développeurs de Monster Hunter World resteraient finalement à la maison et ne participeraient pas à la Monster Hunter Festa 2020. De nouvelles informations concernant Iceborne devraient néanmoins être communiquées.

Pour CD Projekt RED, qui n'avait pas l'intention de proposer des démos de Cyberpunk 2077, le voyage, plutôt porté sur les rencontres et le business, a également été annulé, comme l'a révélé Stephanie Bayer, en charge de la communication du studio polonais depuis peu :

I just found out my team is cancelling our PAX East trip so I will NOT be at PAX East as previously planned.



I should still be at GDC though!