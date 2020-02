League of Legends : Le Mid-Season Invitational serait réorganisé à cause du coronavirus

Les reports d'événements en Asie commencent à avoir un impact sur les événements internationaux de la saison.

À voir aussi : Riot Games risque finalement 400 millions de dollars d'amende pour discriminations sexistes

Il fallait s'en douter, cela a été confirmé par John Needham cette nuit, Global Head of Esports chez Riot Games : le Mid-Season Invitational est réorganisé au regard du coronavirus.

Si le lieu et la date n'étaient pas révélés pour cette saison, les rumeurs pointaient du doigt la Corée du Sud, qui a plus de 700 personnes infectées. Cette décision intervient alors que la ligue sud-coréenne (LCK) se déroule dans une arène vide et sans conférences post-match pour la presse, afin de limiter les dangers de contamination, et que la ligue chinoise (LPL) n'a toujours pas repris.

La ligue chinoise, berceau des équipes championnes du monde de ces deux dernières années sur League of Legends, pourrait être reportée jusqu'à avril, voire plus. À défaut de pouvoir jouer dans la ligue officielle, Riot Games a d'ailleurs décidé de streamer des scrims (matchs d'entraînements entre équipes) pour donner un minimum de spectacle aux fans.

Alors que les pays du monde entier réagissent au COVID-19, le Coronavirus, nous avons dû ajuster nos plans et reporter l'annonce de la date et de l'endroit du MSI 2020.

Le MSI est le premier événement international chaque saison et se déroule en général entre avril et mai. Pour cette saison, il y a deux défis : d'abord l'endroit du MSI, qui devra être changé à cause du coronavirus s'il était initialement prévu en Asie, et ensuite le déséquilibre entre les régions à cause de la plus importante qui se voit dans l'impossibilité de disputer des matchs officiels depuis des semaines, la Chine.

Plus d'informations seront données prochainement.