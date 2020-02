Teamfight Tactics : Riot Games propose des stratégies du Set 3, Galaxies

Après avoir annoncé le thème du Set 3 de Combat Tactique, Galaxies, Riot Games a donné plus de détails sur la mécanique et les nouveautés à venir sur l'autobattler.

Un renouvellement arrivera en mars sur Combat Tactique avec l'arrivée du Set 3, qui apportera une nouvelle mécanique, mais aussi de nouveaux traits, personnages, skins et items sur le thème des Galaxies.

Parmi les nouveautés, Riot Games avait notamment cité la ligne de skins ultra populaire du jeu : les Star Guardians. Avec ce thème arriveront aussi de nouveaux modes de jeu, comme un mode avec un carrousel uniquement composé de champions de quatre étoiles. Riot Games souhaite expérimenter sur ces nouveaux modes pour mettre à l'épreuve l'adaptation des joueurs à des stratégies différentes et improvisées, notamment.

Voici ce que nous savions sur le Set 3 à venir :

Ce 26 février, l'éditeur a donné plus d'informations sur cette nouveauté. Il a offert trois exemples de compositions à utiliser sur le nouveau Set : une spéciale Gardiens des Etoiles, l'autre appelée Cyborg et la dernière, Pilote de Mecha.

Par exemple, la composition Gardiens de Etoiles comporte six gardiens : Poppy, Zoe, Ahri, Neeko, Syndra et Soraka. La composition est axée sur les sorts, avec des attaques qui offrent plus de mana au joueur. "Elle peut être terminée au niveau 7 et octroie à votre équipe entière 40 % de puissance de sort pour améliorer leur spam de sorts", expliquent les développeurs. "Poppy et Annie font une bonne première ligne, Neeko s'occupe des contrôles de foule, tandis qu'Ahri et Syndra s'occupent d'infliger d'énormes dégâts."

Voici deux autres compositions proposées :

Cyborg

Pilote de Mecha

Il faudra attendre la première semaine de mars pour obtenir toutes les informations détaillées sur le Set 3 : Galaxies !