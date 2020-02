Resident Evil 3 aura sa démo gratuite avant la sortie

Après avoir dévoré les impressions toutes récentes de l'ami Romain, peut-être trouvez-vous le temps qui nous sépare de la sortie de Resident Evil 3 un peu long. Capcom a pensé à vous et vous proposera un avant-goût des aventures de Jill Valentine prochainement.

C'était prévisible, étant donné que Resident Evil 2 y avait eu droit et que le succès avait été au rendez-vous. Capcom a confirmé que les joueurs pourraient essayer Resident Evil 3 à travers une version d'essai avant sa commercialisation.

It was written in the STARS... 💫

A Resident Evil 3 Demo is on the way. We'll have more details in the near future! pic.twitter.com/wqN2AwI3pH