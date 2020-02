Star Wars the High Republic : La saga continue pour Disney et Lucasfilm

Précédemment connu comme Project Luminous, on connaît désormais le nom de l'univers qui viendra "enrichir" dans tous les sens du terme, non seulement le Lore (désolé) de la saga mais également les comptes en banque de Disney.

Lucasfilm a en effet présenté (cf la vidéo ci-dessus) les différents romans et comics qui viendront étoffer l'univers déjà passablement étoffé de la saga Star Wars pour les prochaines années. Il faut bien combler le vide laissé par les films, mis au "repos" jusqu'en 2022 au moins, et surtout continuer de contenter les fans de la première heure.

Or, donc, on sait désormais à travers le projet finalement appelé Star Wars The High Republic, que les différentes histoires qui émergeront de cerveaux brillants et bouillonnants du cpoté de Lucasfilm / Disney, prendront place 200 ans avant La Menace Fantôme et la chute de la République.

Les ouvrages décrieront un véritable Age d'Or pour la République et l'Ordre Jedi, mais sous la menace des Nihil, décrits comme les "vikings de l'espace".

Réunis au Skywalker Ranch pendant plusieurs semaines, les auteurs ont ainsi pu développer des histoires dans la lignée naturelle de la saga initié par George Lucas, afin d'éviter les incohérences, que je ne pourrai pour ma part, même pas repérer.

Enfin, sachez que les premières publications, parmi lesquelles un roman, un livre pour enfants et plusieurs bandes dessinées, seront regroupées à travers un premier jet, appelé "Light of the Jedi" et qu'elles seront disponibles aux Etats-Unis dès le mois d'août 2020.

Voici les premiers ouvrages prévus :

Star Wars: The High Republic: Light of the Jedi par Charles Soule (an adult novel)

Star Wars: The High Republic: Into the Dark par Claudia Gray (a YA novel)

Star Wars: The High Republic: A Test of Courage par Justina Ireland (a middle grade novel)

Star Wars: The High Republic Adventures par Daniel José Older (a comic book series from IDW)

Star Wars: The High Republic par Cavan Scott (a comic book series from Marvel)

La classe ou pas ?