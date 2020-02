Bayonetta 3 : Kamiya demande aux joueurs en mal d'infos de mieux revoir le trailer d'annonce

Si l'on pourra aisément reprocher à certain studios de ne plus savoir quoi inventer pour faire quasi-quotidiennement parler de leur prochaine production, d'autres semblent au contraire prendre un malin plaisir à jouer avec les nerfs des joueurs, et de notre plus belle plume...

De nouveau sous le feu des projecteurs comme un certain Denver, le studio PlatinumGames a récemment annoncé le portage en forme de remaster de The Wonderful 101, teasé de longue date.

En revanche, nous sommes depuis plus de deux ans sans nouvelles de la délicieuse Bayonetta, et de son troisième opus teasé depuis l'E3 2015, ce qui n'est certainement pas pour nous rajeunir. De temps à autre mentionné par le bloqueur en chef Hideki Kamiya, Bayonetta 3 refait une nouvelle fois parler de lui sans se montrer.

Dans les colonnes du prochain numéro de Famitsu, le père Kamiya se veut comme à chaque fois rassurant, mais renvoie les joueurs à leurs chères études, puisque nous n'avons a priori pas encore compris les pistes ostensiblement laissées par le studio japonais :

Le développement de Bayonetta 3 progresse bien. En fait, il y a beaucoup d'informations cachées dans la vidéo que nous avons dévoilée en 2017.

Bon, et bien du coup, nous avons fait comme vous, et avons donc re-re-re-regardé le trailer de Bayonetta 3, et à part un bandeau ninja virevoltant devant notre satellite sur lequel semble être écrit un message plus ou moins codé, et l'étonnante présence de la mention "Whittingham Fair" sur les pétoires de la belle, en lieu et place de la traditionnelle "Scarborough Fair" des deux premiers épisodes, la pèche est bien maigre... Qui est donc cet adversaire spectral ? Nous vous laissons en débattre dans les commentaires.

Bayonetta 3 est prévu pour sortir sur Switch dans un futur encore incertain, au grand dam de ce cher Plume.

