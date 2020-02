Caliber : Le TPS de Wargaming arrive en Europe et s'annonce en vidéo

Le Free to play de chez Wargaming Caliber que nous avions eu l'occasion de tester l'année dernière lors de la Gamescom annonce son arrivée en Europe en vidéo.

Caliber permet de profiter de PVP et PVE. En effet des équipes de quatre affrontent l'IA dans le mode Ops Spec PvE ou se mesurent à d'autres équipes de quatre en PvP. Des forces spéciales du monde entier tels que le GROM de Pologne, les SEAL de l'US Navy et le Kommando Spezialkräfte d'Allemagne sont présents.

Avec plus d'un million de joueur actifs, le jeu arrive donc en Europe via des sessions de test. Alex Morozov, directeur marketing de Caliber déclare :

Nous veillerons à ce que les joueurs en Europe obtiennent le plus de contenu possible, avec plus de collections d'opérateurs de différents pays, plus de cartes et une histoire qui apporterait plus de contexte à leur expérience de jeu. Les joueurs qui souhaitent faire partie du bêta test peuvent s'inscrire sur le site playcaliber.eu.

La bêta est donc disponible par ici.