Disc Room : Le nouveau jeu de Devolver s'annonce, et ça va trancher, chérie

Il est de ces alignements de planètes qui font se lever les yeux vers le ciel, dans l'espoir d'y voir un signe, que quelque chose est sans doute en train de se passer. Bon, là, il est surtout question de ne pas se faire violemment découper en sashimi sanglant, mais qu'importe.

Il faut dire que voir deux des géniales cervelles derrière Minit s'adjoindre les services à ceux du fast FPS High Hell et être édités par le label punko-indépendant Devolver a de quoi directement propulser votre serviteur dans la stratosphère, et plus vite que ça.

Le quatuor composé de Jan Willem Nijman, Kitty Calis, Terri Vellmann et Doseone officialise ainsi aujourd'hui Disc Room, leur nouvelle production, qui nous propulse en 2089 dans les environs de la très cerclée Jupiter, qui a vu apparaître un nouveau disque aussi gigantesque qu'indésirable.

Comme vous pouvez le découvrir dans ce tout premier trailer saignant, il vous faudra faire preuve de réflexes affûtés pour sortir vivant des nombreuses salles qui structureront votre parcours, mais Disc Room fait preuve de plus de subtilité qu'il n'y paraît. En effet, votre scientifique de chercheur va pouvoir absorber les compétences de ces fichues galettes, et devra ainsi jongler avec de nouveaux pouvoirs, comme le dash ici dévoilé. Delvover nous promet en plus de cette première trouvaille une manipulation du temps et un clone dont on devine le triste sort...

Si vous n'avez pas peur de la roulette du dentiste, sachez que Disc Room est pour le moment prévu sur PC quelque part en 2020, et sera jouable à la PAX East, qui se tiendra à Boston du 27 février au 1er mars prochain.