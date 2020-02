Star Wars : Electronic Arts aurait annulé un spin-off de Battlefront prévu sur PS5 et Xbox Series X

Si Star Wars a peut-être, selon les sensibilités, eu le jeu solo que la licence méritait avec Jedi Fallen Order, cela n'efface pas le fait qu'Electronic Arts a tout de même sabré deux projets liés à la galaxie lointaine, Ragtag et Orca. Probablement trois, en fait.

Son nom de code était Viking. Toujours bien renseigné et citant six sources anonymes proches d'EA, Jason Schreier, a dans un article paru sur Kotaku, révélé l'existence de ce troisième projet Star Wars qui aurait dû voir le jour en cette année 2020 et être un jeu de lancement PS5/Xbox Series X.

Viking se présentait comme un spin-off de Star Wars : Battlefront avec des éléments de monde ouvert. Il aurait démarré chez EA Vancouver avec à la baguette les anglais de Criterion - qui viennent de récupérer Need for Speed (Need For Speed : Les prochains épisodes seront développés par Criterion). La vision était ambitieuse, avec une envie de mettre l'accent sur l'histoire et les personnages. Les problèmes de communication auraient plombé l'avancée et l'éditeur comprenant que les délais ne seraient jamais respectés, aurait purement et simplement décidé de l'annuler au printemps 2019.

Concernant Star Wars chez Electronic Arts, on sait qu'une "expérience tout à fait unique" est en cours de conception chez Motive, ouvert par Jade Raymond en 2015, et on imagine que le succès de Jedi Fallen Order appelle une suite de toute... sa Force.