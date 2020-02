Trials of Mana : Les nouvelles mécaniques se dévoilent en images

Vous allez commencer à le savoir : le remake de Seiken Densetsu 3 espère bien nous faire oublier la triste relecture d'un certain Secret of Mana millésime 2018, tout autant que le quart de siècle qui sépare la sortie des deux versions.

Que vous ayez ou non bouclé l'original sorti sur Super Famicom en 1995, le remake baptisé Trials of Mana dévoile à travers de nouvelles images disponibles dans notre galerie quelques nouvelles mécaniques destinées à dépoussiérer l'action-RPG des familles.

Nous découvrons ainsi que les points de bonus distribués à chaque montée en niveau pourront en plus de renforcer une statistique de votre choix débloquer de nouvelles capacités. En revanche, rien ne vient pour l'instant préciser si ces dernières pourront s'obtenir de façon plus conventionnelle. Chaque classe conservera évidemment des capacités propres, sachant que chacun des six protagonistes évoluera deux fois au cours de l'aventure, pour atteindre un total final de 24 classes à partir du niveau 38.

L'autre nouveauté, c'est que vous pourrez même après une évolution conserver le costume de votre choix, une liberté qui n'était pas permise dans l'épisode Super Famicom. Un item spécial baptisé "Les écailles de la déesse" vous permettra carrément de revenir sur votre choix, et de choisir une orientation différente. un peu comme si vous retourniez finalement voir ce conseiller d'orientation en classe de troisième.

Au rang des maigres ajouts, il faudra également compter avec la liberté d'aller et venir de vos co-équipiers, que vous pourrez croiser en ville, et avec lesquels vous pourrez désormais interagir. Signe que les temps changent et que la modernité embrasse nos frêles existences, un raccourci vous permettra lors de vos déplacements de rapidement soigner votre trio à fond, ou de le faire tout en économisant le maximum de points de magie. C'est donc ça, la technologie ?

Enfin, les simples curieux seront sans doute ravis d'apprendre que Trials of Mana sera doté de quatre niveaux de difficulté différents, de Very Easy à Hard, et que les points de sauvegarde matérialisés en jeu par les salvatrices statues de la Déesse ont été revus à la hausse.

Voilà qui vous laissera tout le loisir de peser le pour et le contre en attendant la sortie de Trials of Mana, prévue sur PC, Switch et PlayStation le 24 avril 2020. Quant à la danse du marchand...