Les joueurs désertent PUBG en masse, les streamers s'y mettent aussi

Drôle d'épisode pour le parrain du Battle Royale. Ces derniers temps, PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS voit sa cote de popularité baisser de façon assez spectaculaire. Les joueurs, et même ses plus ardents défenseurs, ont trop de choses à lui reprocher...

À voir aussi : Fortnite ajoute un emote qui sera là pour toi, my baby

Entre mars 2018 et ces derniers jours, on peut dire que la fréquentation de PUBG sur Steam s'est quelque peu émoussée. D'une moyenne de plus d'un million de joueurs, avec un pic à 2.799.269, nous voici sur les trente derniers jours à un nombre de 256.339 et un maximum de 606.689 - voir l'image dans notre galerie ci-dessous. Des chiffres dont il n'y a pas à rougir et dont n'importe quel titre, après trois ans d'existence, rêverait.

Sauf que dans le cas du jeu d'action online de Bluehole, l'entretien et les mises à jour sont justement là pour que les fidèles le restent. Sauf que tout ne se passe pas du tout comme voulu pour les joueurs.

Si l'on en croit le subreddit de PUBG, les développeurs n'écoutent pas leur (fan)base, et préfèrent tenter de faire oublier les bugs, les hackers, les aimbots et problèmes de performance et d'optimisations, avec du lâcher de contenu.

Et pour ajouter à la tourmente, certains streamers occidentaux parmi les plus présents ne veulent plus entendre parler du jeu depuis la dernière mise à jour. Problème : ils n'hésitent pas à fusiller PUBG publiquement, comme choco Taco :

and ALL OF MY CUSTOM GAME PRESETS DONT WORK. AGAIN. Loads of issues never get addressed. It's hard to enjoy the game a lot of the time. Whenever this COD BR launches I will be taking a break from PUBG. - chocoTaco (@chocoTaco) February 22, 2020

PUBG ne ressemble à rien. Le nouveau patch a apporté encore davantage de bugs. De nombreuses personnes ne peuvent toujours pas accéder au jeu sans des pertes de paquets ou du stuttering. La situation des serveurs change sans prévenir. Les nouvelles fonctionnalités ne marchent pas. Mes paramètres personnels ne fonctionnent pas, encore une fois. Trop de problèmes ne sont pas résolus. C'est difficile d'apprécier le jeu la plupart du temps. Dès que le Battle Royale de Call of Duty se lance, je fais une pause de PUBG.

Simple turbulence passagère ou ras-le-bol absolu et définitif de la part d'une frange de joueurs ? D'autres influenceurs et joueurs réputés vont-ils également rendre leur tablier ? Bluehole va-t-il réagir ?

PUBG est disponible sur PC, PS4, Xbox One, iOS et Android.

[Source]