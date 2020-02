Coronavirus : Le maire de Boston demande à Sony de venir à la PAX East

Il y a quelques jours, par mesure de prévention face à l'épidémie de COVID-19, Sony annonçait annuler sa participation à la toute prochaine PAX East, qui se tient à Boston le week-end prochain. Le maire de la ville souhaite que l'entreprise revienne sur sa décision.

La fête devait être belle pour toutes les personnes présentes, qui aurait eu la chance de pouvoir mettre les mains sur The Last of Us Part II. Mais la crainte du Coronavirus a fait freiner Sony des quatre fers. Après avoir déjà annulé sa venue à la Game Developers Conference, le constructeur s'est retiré de la PAX EAst.

Et la situation ne plaît pas vraiment au maire de la ville Marty Walsh, qui s'est fendu d'une lettre à l'endroit de Kenichiro Yoshida, président de Sony. Dans cette missive relayée par WCVB, chaîne locale de Boston, l'élu du Massachussetts demande officiellement à Sony de ne pas bouder l'événement, appuyant sur le fait que les risques de contracter le virus y sont faibles et que les craintes sont alimentées par la confusion et le manque d'information.

Cette peur renforce les stéréotypes blessants que des générations d'asiatiques ont durement essayé de démonter.

Cela déclenche les pires réponses qui soient : faire peser la suspicion sur des groupes entiers de personnes, nous fermer, et manquer les opportunités et connexions que pourvoient notre ville. Boston fait bloc pour dissiper ces craintes blessantes et dévoyées.



En tant que compagnie d'envergure internationale, vous avez l'opportunité de montrer le bon exemple. En tant que leader dans le domaine des technologies, vous pouvez montrer que vous êtes motivés par les faits et non la peur. En tant que leader dans le jeu vidéo et la culture, vous pouvez montrer que vous croyez dans la connexion et non l'isolation.

Sony n'a pour l'heure pas répondu.

Le COVID-19 a fait plus de 2.500 morts en Chine continentale, où le nombre de personnes infectées serait de plus de 77.000. Aux États-Unis, plus de trente cas ont été détectés, dont un seul dans le Massachussetts.

