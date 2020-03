48H de WIG : Suivez le marathon de Women in Games France ce week-end !

Le 8 mars prochain, ce sera la Journée Internationale des droits des Femmes. L'association Women in Games, fondée en 2017 par Audrey Leprince (The Game Bakers) et Julie Chalmette (Manager de Bethesda France et présidente du SELL), proposera un événement dans le cadre de celle-ci.

De ce vendredi 6 mars à 19h00 à ce dimanche 8 mars à 18h00, Women in Games France tiendra un marathon sur Twitch dans l'optique de donner davantage la parole aux femmes du jeu vidéo et bien entendu promouvoir la mixité.

Animé par Nat'Ali, Red Fanny, Quineapple, Dollywood, Naho May, Konala, Irisvel et OpCrotte, l'événement, que vous pourrez suivre ci-dessus, permettra de faire connaissance avec des personnalités du jeu vidéo et d'admirer quelques titres très attendus en action, nous dit-on. Il sera également possible pour les spectateurs de faire des dons à l'association qui, rappelons-le, oeuvre par différentes actions à améliorer la visibilité et l'intégrations des femmes et non-binaires dans l'industrie du jeu vidéo.

Parmi les invités se trouveront la comédienne Adeline Chetail (la Zelda de Breath of the Wild) et le comédien Vincent Ropion (la VOIX DE NICKY LARSON, tout de même), l'ami Marcus, et Lola Guildou, plus connue sous le pseudonyme de Dev du Dimanche, la cosplayeuse Lara-Drake ou encore Sandra Fesquet, co-fondatrice de Black Muffin.