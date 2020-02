Animal Crossing New Horizons : On connaît le nombre exact de villageois

À l'heure où l'on fait facilement dire à peu près tout et son contraire aux chiffres et autres nombres qui vont bien, il peut être bien utile de connaître le volume de l'assemblée dont vous ferez pleinement parti, surtout si cette dernière se transforme vite en agora.

Encore faudrait-il pour cela élaborer et structurer un discours prompt à soulever les foules, ce qui n'est généralement pas le cas des habitants anthropomorphes d'Animal Crossing et leurs brèves réflexions sur un quotidien champêtre.

Comme dans la vraie vie, les interactions seront plus ou moins nourries en fonction de vos affinités, et il est ainsi important pour les futurs joueurs de New Horizons de savoir qu'ils pourront s'enorgueillir d'accueillir pas moins de 383 habitants de tous poils, comme l'a officialisé Nintendo :

Aujourd'hui, c'est vendredi, oui oui, et nous sommes très occupés à envoyer des brochures informatives sur la formule Évasion à tous les clients de Nook Immobilier. 383 brochures, pour être précis... chacune écrite avec tout notre coeur ! #ACNH pic.twitter.com/zoAdk9f0w6 - Tom Nook FR (@AC_Marie_FR) February 21, 2020

Si la liste n'est évidemment pas encore connue, le total dépasse de 50 têtes celui de l'épisode New Leaf sorti en 2012 sur 3DS, et ses 333 âmes. Les maires en devenir auront ainsi déjà calculé que la majorité absolue se situe donc à 192 électeurs, si tant est que tous soient majeurs (et vaccinés).

Voilà qui nous rappelle qu'il convient d'affûter ses arguments jusqu'au 20 mars 2020, date de sortie d'Animal Crossing : New Horizons sur Switch, pile-poil entre les deux tours des municipales. Coïncidence...?