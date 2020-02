Nier et NieR Automata : Un nouvel album orchestral s'annonce

Le dixième anniversaire de NieR suit son cours, non pas avec des annonces concernant les jeux mais leurs musiques. Une série de concerts (qui ne passe pas en France, dur) et à peu près tous les arrangements possibles disponibles... Et voilà qu'un album inédit est en chemin.

Si vous aimez les mélodies fantastiques composée par Keiichi Okabe pour NieR et NieR Automata, vous allez encore avoir l'occasion de vous laver les cages à miel de fond en comble. Square Enix a annoncé la sortie pour le 25 mars prochain de NieR Orchestral Arrangement Album - Addendum. Il peut d'ores et déjà se commander au Japon pour la comme de 3850 Yen (environ 31 euros).

Enregistré avec la participation de l'Orchestre Philarmonique de Tokyo, il présentera des morceaux des deux jeux plus proches de leurs versions originales, avec une présence plus marquée des chanteuses Emi Avans et J'Nique Nicole.

Voici les musiques en question :

Ashes of Dreams (Emi Evans & J'Nique Nicole au chant) Emil (Addendum version) Deep Crimson Foe Song of the Ancients (Emi Evans & J'Nique Nicole au chant) Kainé (Addendum version) City Ruins (Addendum version) A Beautiful Song (Emi Evans & J'Nique Nicole au chant) Copied City Crumbling Lies - Front Weight of the World (Emi Evans & J'Nique Nicole au chant)

Un Special Disc est quant à lui réservé aux précommandes, il comprendra :

Alien Manifestation (J'Nique Nicole au chant) Peaceful Sleep Vague Hope (Emi Evans au chant)

Maintenant, ce dixième anniversaire mériterait aussi qu'on s'intéresse à du nouveau pour les joueurs, non ?

